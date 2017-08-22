Украинский гимнаст Верняев завоевал золото в многоборье на Универсиаде

Украинский гимнаст Олег Верняев занял первое место в многоборье на Универсиаде-2017 в Тайбэе, сообщает официальный сайт соревнований.

Обладатель серебра и золота Олимпийских игр в Рио оказался недосягаемым для своих соперников по итогам выступления на студенческих Играх, завоевав третье золото для сборной Украины.

Верняев завершил выступления с результатом 88.300 балла, оставив позади японца Того Нономуру (86.050) и его соотечественника Ватару Танигаву (85.700). Еще один украинец Евгений Юденков стал 6-м, набрав в многоборье 85.525 балла.

Напомним, в воскресенье украинские гимнасты завоевали серебро в командных соревнованиях в Тайбэе, уступив золото японцам.