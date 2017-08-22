На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Украину представят 23 атлета

Семь призеров чемпионатов мира будут представлять украинскую сборную на ближайшем мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ в чешском Рачице. Об этом сообщает официальный сайт федерации каноэ Украины.

Всего в состав сборной Украины включены 23 спортсмена, которые будут представлены в 20 дисциплинах.

Три экипажа уже становились призерами мировых первенств. Каноэ-четверка на 1000 метров в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило брала серебро в 2015 году, каноэ-двойка на 500 метров в составе Дмитрия Янчука и Тараса Мищука взяла бронзу в Милане, а на счету Александра Максимчука три медали чемпионата мира.

Чемпионат мира-2017 состоится с 23-го по 27 августа в Рачице, Чехия.

Состав сборной Украины по видам программы:

Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Иван Семыкин

Байдарка-одиночка. 5000 м. Мужчины. Виталий Цуркан

Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Кирилл Черноморов / Денис Лахманов

Байдарка-двойка. 1000 м. Виталий Цуркан / Олег Кухарик

Байдарка-четверка. 500 м. Мужчины. Кирилл Черноморов / Иван Семыкин / Роман Скорик / Денис Лахманов

Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Куклиновская

Байдарка-одиночка. 1000, 5000 м. Женщины. Юлия Колесник

Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова

Байдарка-двойка. 500 м. Мария Повх / Людмила Куклиновская

Байдарка-четверка. 500 м. Женщины. Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун

Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан

Каноэ-одиночка. 200 м. Мужчины. Олег Боровик

Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины. Александр Максимчук

Каноэ-одиночка. 1000 м. Юрий Вандюк

Каноэ-двойка. 500, 1000 м. Дмитрий Янчук / Тарас Мищук

Каноэ-четверка. 1000 м. Мужчины. Денис Коваленко / Виталий Вергелес / Денис Камерилов / Эдуард Шеметило

Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов

Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило.