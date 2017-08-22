На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Украину представят 23 атлета
В составе нашей сборной - семь призеров предыдущих мировых первенств.
Семь призеров чемпионатов мира будут представлять украинскую сборную на ближайшем мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ в чешском Рачице. Об этом сообщает официальный сайт федерации каноэ Украины.
Всего в состав сборной Украины включены 23 спортсмена, которые будут представлены в 20 дисциплинах.
Три экипажа уже становились призерами мировых первенств. Каноэ-четверка на 1000 метров в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило брала серебро в 2015 году, каноэ-двойка на 500 метров в составе Дмитрия Янчука и Тараса Мищука взяла бронзу в Милане, а на счету Александра Максимчука три медали чемпионата мира.
Чемпионат мира-2017 состоится с 23-го по 27 августа в Рачице, Чехия.
Состав сборной Украины по видам программы:
Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Иван Семыкин
Байдарка-одиночка. 5000 м. Мужчины. Виталий Цуркан
Байдарка-двойка. 200 м. Мужчины. Кирилл Черноморов / Денис Лахманов
Байдарка-двойка. 1000 м. Виталий Цуркан / Олег Кухарик
Байдарка-четверка. 500 м. Мужчины. Кирилл Черноморов / Иван Семыкин / Роман Скорик / Денис Лахманов
Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Куклиновская
Байдарка-одиночка. 1000, 5000 м. Женщины. Юлия Колесник
Байдарка-двойка. 200 м. Женщины. Мария Кичасова / Анастасия Горлова
Байдарка-двойка. 500 м. Мария Повх / Людмила Куклиновская
Байдарка-четверка. 500 м. Женщины. Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун
Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан
Каноэ-одиночка. 200 м. Мужчины. Олег Боровик
Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины. Александр Максимчук
Каноэ-одиночка. 1000 м. Юрий Вандюк
Каноэ-двойка. 500, 1000 м. Дмитрий Янчук / Тарас Мищук
Каноэ-четверка. 1000 м. Мужчины. Денис Коваленко / Виталий Вергелес / Денис Камерилов / Эдуард Шеметило
Каноэ-двойка. 200 м. Мужчины. Виталий Вергелес / Денис Камерилов
Каноэ-одиночка. 5000 м. Эдуард Шеметило.