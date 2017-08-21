Пловец Говоров завоевал вторую золотую медаль для Украины на Универсиаде в Тайбэе

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал золотую награду на летней Универсиаде-2017, которая проходит в Тайбэе (Тайвань). Украинский пловец победил на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале наш спортсмен показал время 22.90 секунды, что является новым рекордом турнира.

Читайте такжеУкраинский футболист потерял сознание в матче на Универсиаде в ТайванеЭтот заплыв принес в копилку сборной Украины еще и бронзовую награду. Ее завоевал Андрей Хлопцов. Он разделил третью ступень пьедестала с Энрике де Соузой Мартинсом из Бразилии. Оба показали время 23.54 секунды. Серебро досталось россиянину Андрею Жилкину (23.40).

Золото Говорова стало для Украины вторым на нынешней Универсиаде. Напомним, первую медаль высшей пробы также завоевал пловец – Михаил Романчук выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем.

Всего после двух дней соревнований у нашей команды семь наград - две золотых, две серебряных и три бронзовых. В общем зачете наша команда занимает седьмое место. Лидирует сборная Южной Кореи, у которой 19 медалей, из которых 10 золотых.