Украинский теннисист Долгополов попал под подозрение в участии в договорной игре

Подразделение организации Tennis Integrity Unit, занимающееся борьбой с возможными договорными матчами в теннисе, объявило о начале расследования поединка, состоявшегося в первом круге турнира ATP 250 в Уинстон-Сэйлеме.

Речь идёт о матче между бразильцем Тьягу Монтейро и украинцем Александром Долгополовым, завершившемся победой Монтейро со счётом 6-3, 6-3.

Как сообщает Теннисный портал Украины, изначально Монтейро, как и должно быть исходя из рейтинга и турнирных результатов, был явным аутсайдером - коэффициент на его победу был больше 3.

Однако за несколько часов до начала матча Монтейро стал фаворитом. Подобная смена коэффициентов происходит в случаях, когда на победу одного из участников делают много крупных ставок. В результате часть букмекерских контор сняла этот матч с линии, то есть перестала принимать ставки.

«TIU получила сообщения касательно странной активности на ставках во время матча. Как и во всех подобных случаях, мы проведём расследование, оценим ситуацию и будем предпринимать соответствующие действия», — говорится в официальном заявлении Tennis Integrity Unit.

Тем не менее отметим, что единственную предыдущую очную встречу между теннисистами выиграл в июле этого года именно Монтейро — в первом круге турнира в Гштаде, Швейцария.