Свитолина и Цуренко будут сеяными на последнем турнире Большого Шлема в этом году US Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко вошли в список сеяных теннисисток на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на твиттер журналиста Хосе Моргадо.

Свитолина вошла в топ-5 представительниц посева, получив четвертый номер, как и на Уимблдоне. При этом Элина станет первой украинкой в истории, которая сыграет на US Open в статусе четвертой ракетки планеты. Ее лучшим результатом за пять выступлений в США является выход в третий раунд в последних двух сезонах.

Цуренко попала в посев турнира Большого Шлема впервые и стала 28-й ракеткой соревнований. В прошлом сезоне украинка показала свой лучший результат за шесть выступлений в Нью-Йорке — выход в четвертый раунд.

Посев возглавила чешка Каролина Плишкова, а в топ-3 также вошли румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса.

US Open-2017 пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Жеребьевка основной сетки намечена на 25 августа. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелика Кербер.