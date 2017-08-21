Рафаэль Надаль впервые за три года стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые за три года вернул себе звание первой ракетки мира, возглавив рейтинг ATP, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Надаль дошел до 1/4 финала турнира в Цинциннати, но британец Энди Маррей вообще пропускал эти соревнования, что и стоило ему лидерства в рейтинге.

Читайте такжеСвитолина осталась на четвертом месте в реестре WTA и потеряла лидерство в чемпионской гонкеПри этом вторая ракетка мира Маррей всего на пять очков опережает Роджера Федерера, который также на прошлой неделе не играл из-за травмы.

Надаль в четвертый раз в карьере стал первой ракеткой мира и проводит 142-ю неделю в этом статусе.

Отметим, что украинец Александр Долгополов поднялся в рейтинге на 8 позиций и теперь занимает 63-е место. На две строчки улучшил свое расположение и Сергей Стаховский, который теперь является 97-м в рейтинге. У еще одного украинца Ильи Марченко 162-е место.