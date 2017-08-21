Свитолина осталась на четвертом месте в реестре WTA и потеряла лидерство в чемпионской гонке

Украинка Элина Свитолина осталась на четвертом месте в рейтинге лучших теннисисток мира, сообщает официальный сайт WTA.

Победа Гарбинье Мугурусы над Симоной Халеп (6:1, 6:0) в решающем матче турнира в Цинциннати сыграла на руку Каролине Плишковой, которая сохранила за собой первую строчку. В то же время этот результат не дал Элине Свитолиной впервые в карьере подняться на третье место в рейтинге WTA.

Тройка лидеров рейтинга выглядит так - 1. Плишкова, 2. Халеп, 3. Мугуруса.

Читайте такжеСвитолина впервые стала четвертой ракеткой мира, а также возглавила чемпионскую гонкуУ Свитолиной, которая уступила в Цинциннати на стадии 1/8 финала Юлии Гергес, остается четвертая позиция, на пятой строчке расположилась Каролин Возняцки.

Сохранила 30-е место в рейтинге WTA и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

Опустилась на три строчки в реестре Катерина Бондаренко, занимающая теперь 109-е место. У Катерины Козловой - 115-е место, у Ангелины Калининой - 187-е.

Обращают на себя внимание и изменения в чемпионской гонке - данный реестр, напомним, определяет состав участниц финального турнира WTA в Сингапуре. За минувшую неделю Свитолина утратила первую строчку в гонке, скатившись на третье место. Лидирует здесь испанка Мугуруса, второй идет румынка Халеп.