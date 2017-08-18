Свитолина проиграла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга теннисного турнира Western & Southern Open, в котором украинка Элина Свитолина проиграла Юлии Гёргес из Германии, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка уступила в двух партиях - 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. На протяжении всей игры на корте шла равная и напряженная борьба. Но, в концовках украинка постоянно проигрывала. В первой партии при счете 5:5 Гёргес выиграла два гейма подряд, а во второй - при счете 4;4, немка выиграла гейм на подаче соперницы, а затем вновь сумела взять второе очко подряд.

Таким образом, Свитолина выбыла из турнира, прервав свою победную серию, которая началась на прошлой неделе на Открытом чемпионате Канады в Торонто.

Как сообщал УНИАН, с понедельника Свитолина станет 3-й ракеткой мира.