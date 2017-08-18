Матч Свитолиной на турнире в Цинциннати перенесли из-за дождя

В американском Цинциннати в ночь на пятницу по киевскому времени прошли лишь пять из восьми матчей 1/8 финала теннисного турнира Western & Southern Open, собщает официальный сайт соревнований.

В частности, из-за дождя не состоялась игра Элина Свитолина - Юлия Гёрес (Германия).

Читайте такжеСвитолина со следующего понедельника станет как минимум третьей ракеткой мираВ итоге, этот матч был перенесен организаторами на пятницу и начнется в 13.00 по местному времени (20.00 по Киеву). Победительница этого матча, при благоприятных погодных условиях, может провести игру 1/4 финала уже в ночь на субботу по киевскому времени, когда в Цинциннати будет вечер пятницы.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина в матче 1/16 финала обыграла соотечественницу Лесю Цуренко.

Перед турниром в США Свитолина выиграла соревнования в Торонто и стала четвертой ракеткой мира.