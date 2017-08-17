Цуренко расплакалась из-за ошибки судьи на матчболе против Свитолиной (видео)

При розыгрыше матчбола в поединке двух украинских теннисисток Свитолиной и Цуренко в американском Цинциннати Свитолина попала в аут, но никто не этого не заметил, кроме Леси Цуренко.

На тот момент у Леси не осталось попыток взять видеоповтор, сообщает Трибуна.

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Как сообщал УНИАН, итоговый счет – 6:1, 6:4 в пользу Свитолиной.

Цуренко очень расстроилась и высказала судье претензии после матча. А когда уходила с корта, даже расплакалась.

Напомним, Элина Свитолина со следующей недели впервые в истории украинского тенниса войдет в тройку сильнейших игроков планеты.