Цуренко расплакалась из-за ошибки судьи на матчболе против Свитолиной (видео)
Драма в матче двух украинок в 1/16 финала турнира в Цинциннати.
При розыгрыше матчбола в поединке двух украинских теннисисток Свитолиной и Цуренко в американском Цинциннати Свитолина попала в аут, но никто не этого не заметил, кроме Леси Цуренко.
На тот момент у Леси не осталось попыток взять видеоповтор, сообщает Трибуна.
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Как сообщал УНИАН, итоговый счет – 6:1, 6:4 в пользу Свитолиной.
Цуренко очень расстроилась и высказала судье претензии после матча. А когда уходила с корта, даже расплакалась.
Напомним, Элина Свитолина со следующей недели впервые в истории украинского тенниса войдет в тройку сильнейших игроков планеты.