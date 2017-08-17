Свитолина со следующего понедельника станет как минимум третьей ракеткой мира
Тем самым украинка побьет национальный рекорд и для женского, и для мужского тенниса.
Элина Свитолина со следующего понедельника поднимется минимум на третью строчку рейтинга WTA. Тем самым она установит новый национальный рекорд.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Читайте такжеСвитолина громит Цуренко в украинском дерби в ЦинциннатиСейчас Элина выступает на турнире престижной серии Premier 5 в американском Цинциннати. Сразу у трех спортсменок по итогам этого турнира есть шансы возглавить мировой рейтинг. Это Каролина Плишкова, Симона Халеп и Элина Свитолина. Анжелика Кербер и Каролин Возняцки из этой гонки уже выбыли.
Более того – поражение Кербер от Екатерины Макаровой на стадии второго круга гарантировало Свитолиной минимум третье место в рейтинге, которое наша соотечественница официально займет в ближайший понедельник.
Таким образом Свитолина установит абсолютный национальный рекорд не только среди девушек, но и среди мужчин. Напомним, что Андрей Медведев в 1994-м занимал четвертую позицию в мировом реестре. Теперь Элина его опередит.