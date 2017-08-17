Харлан получила от НОК эксклюзивную статуэтку за юбилейное десятое признание лучшей спортсменкой месяца в Украине

В десятый раз награду лучшей спортсменки месяца из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получила Олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратная призерка Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Отметим, что кроме денежной премии и памятного диплома, специально по случаю рекордной, десятой награды Ольги Харлан НОК Украины разработал новый, эксклюзивный дизайн статуэтки - на ней 9 маленьких изображений статуэток лучшего спортсмена месяца с датой получения этой награды.

Этот приз самая титулованная фехтовальщица Украины получила благодаря очередному триумфу на чемпионате мира, который состоялся в немецком Лейпциге. В индивидуальном первенстве Харлан несмотря на недавнее восстановление от травмы доказала, что является номером один в мире.

«Очень сложно покорить Олимп, но еще труднее на нем оставаться. Так вот Ольга – яркий пример человека, сильной спортсменки, которая смогла покорить его и неустанно продолжает подтверждать свое лидерство на международной арене. Уверен, у нашей пятикратной чемпионки мира хватит мотивации, желания и сил выступить на своей уже четвертой Олимпиаде и мы увидим ее успехи в олимпийском Токио-2020», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Читайте такжеХарлан выиграла чемпионат мира в индивидуальных соревнования саблистокГлавный олимпиец Украины поздравил с высоким признанием НОК тренера Юрия Марченко, который отсутствовал на церемонии, но имел на это уважительные причины (он находится со сборной по фехтованию на летней Универсиаде в Тайбэе). Президент НОК выразил благодарность Федерации фехтования Украины во главе с ее президентом, Олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом за слаженную и эффективную работу. Бубка также поблагодарил за поддержку в подготовке Ольги Харлан физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и присутствовавшим на награждении первому заместителю председателя ФСО Виктору Коржу.

В свою очередь, героиня спортивного июля выразила искренние слова благодарности Сергею Бубке за поддержку. «Ваше постоянное внимание, искренняя поддержка очень много значит для меня! После каждого моего выступления вы одним из первых меня поздравляете. Это безгранично приятно!», - сказала Ольга. Титулованная спортсменка также пожелала Олегу Верняєву, на счету которого на одну награду НОК меньше, догнать ее и получить юбилейную награду.