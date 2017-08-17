Свитолина громит Цуренко в украинском дерби в Цинциннати

В Цинциннати (США) в ночь на четверг состоялись матчи второго круга теннисного турнира Western & Southern Open, в рамках которого Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Лесю Цуренко, сообщает официальный сайт турнира.

Свитолина в стартусе четвертой ракетки мира была освобождена от игр первого круга соревнований, а во втором - сошлась с соотечественницей Цуренко. Борьбы в этом матче, как зачастую бывает в играх спорстменок из одной страны, не вышло. Элина была на голову сильнее Леси и буквально рзгромила оппонентку - 6:1, 6:4.

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В 1/8 финала соревнований Свитолина сыграет в ночь на пятницу по киевскому времени с Юлей Гергес из Германии.

Как сообщал УНИАН, Western & Southern Open проходит в Цинциннати (США) с 12 по 20 августа.