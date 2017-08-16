Украинец Долгополов прекратил свое участие на теннисном турнире в Цинциннати

Первая ракетка Украины Александр Долгополов уступил во втором раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати. В двух сетах наш теннисист проиграл 23-й ракетке мира австралийцу Нику Кириосу. Счет встречи – 3:6, 6:7.

Матч продлился 1 час и 26 минут. За это время украинец дважды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-поинт. В свою очередь Кириос сделал 16 эйсов, при 6 двойных ошибках и трех брейках.

Таким образом, украинец выбыл из розыгрыша турнира в Цинциннати и пропустил австралийца в третий раунде, где тот сыграет с Иво Карловичем.

Отметим, что Долгополов вышел в основную сетку через квалификацию, а в первом раунде обыграл своего прошлогоднего обидчика Кевина Андерсона.