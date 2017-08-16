Долгополов выиграл третий матч подряд на турнире в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч первого круга мужского теннисного турнира Western & Southern Open, в котором украинец Александр Долгополов обыграл Кевина Андерсона из ЮАР, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился в двух партиях, со счетом 6:4, 7:6.

Украинец вел игру на протяжении всего матча, сделав "лишний брейк" на подаче соперника в первой партии, а затем оказался сильнее на тай-брейке второго сета.

Читайте такжеУкраинское дерби на теннисном турнире в Цинциннати: Свитолина сыграет с ЦуренкоТаким образом, Долгополов выиграл в Цинциннати третий матч подряд, с учетом двух раундов квалификации.

Во втором круге соперником нашего спортсмена станет Ник Киргиос из Австралии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа и является одним из последних этапов подготовки к Открытому чемпионату США.