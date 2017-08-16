Долгополов выиграл третий матч подряд на турнире в Цинциннати
Украинец прошел два круга квалификации и стартовый раунд основного турнира.
В Цинциннати (США) завершился матч первого круга мужского теннисного турнира Western & Southern Open, в котором украинец Александр Долгополов обыграл Кевина Андерсона из ЮАР, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился в двух партиях, со счетом 6:4, 7:6.
Украинец вел игру на протяжении всего матча, сделав "лишний брейк" на подаче соперника в первой партии, а затем оказался сильнее на тай-брейке второго сета.
Читайте такжеУкраинское дерби на теннисном турнире в Цинциннати: Свитолина сыграет с ЦуренкоТаким образом, Долгополов выиграл в Цинциннати третий матч подряд, с учетом двух раундов квалификации.
Во втором круге соперником нашего спортсмена станет Ник Киргиос из Австралии.
Как сообщал УНИАН, турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа и является одним из последних этапов подготовки к Открытому чемпионату США.