Крат в третий раз подряд стал чемпионом Украины по велотриалу

В Хороле (Полтавская обл.) состоялся чемпионат Украины по велотриалу, где победу в третий раз подряд одержал Владислав Крат, сообщает Федерация велосипедного спорта Украины.

Сильнейшие украинские спортсмены состязались в пяти категориях: дети, юниоры, любители, эксперты и элита. Выясняли сильнейшего велосипедисты на самых разнообразных преградах, среди которых были деревянные колоды, поддоны, катушки, бетонные блоки, камни, бочки и покрышки.

Основное внимание зрителей на старте было привлечено к старту элиты, который вошел в календарь Международного союза велосипедистов (UCI). Здесь обошлось без сенсаций: напряженнейшая борьба за победу развернулась между двумя ведущими триалистами Украины Владиславом Кратом, представляющим Полтаву, и Владиславом Чернышом из Харькова. В итоге, чемпионом страны уже в третий раз подряд стал Крат, а Черныш завершил соревнования на втором месте. Именно эти два велосипедиста обычно представляют Украину на международной арене. Победа Крата в конечном счете оказалась довольно уверенной: 29 штрафных балла против 38 у Черныша. Третья позиция досталась еще одному известному спортсмену Яну Соколовскому из Ровно. Зацепиться за «золото» или «серебро» с 86-ю штрафными очками у него, впрочем, шансов не было.

«Развитие триала в Украине – отличный пример того, как люди без лишних слов и пафоса берут дело в свои руки и выводят его на новый уровень. Я крайне благодарен Александру Крату за его инициативу. Проекты вроде KraTriaLand – именно то, что двигает украинский велоспорт вперед. Думаю, что велотриал относится к тем молодым и прогрессирующим дисциплинам, тренды развития которых нам ни в коем случае нельзя упустить. К счастью у нас есть талантливые спортсмены, которые увлечены своим делом и прогрессируют из года в год», — отметил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Велотриал — дисциплина маунтинбайка, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипеде. Препятствия могут быть самыми разными, естественными или искусственными: парапеты, камни, бревна, доски и т. д. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела. На сегодняшний день велотриал — довольно известный вид экстремального спорта. Проводятся крупные мировые соревнования. Сейчас основные центры триала — Франция, Испания, Англия, Бельгия, Швейцария, Германия и некоторые другие страны Европы. В последнее время триал становится все популярнее, уровень спортсменов растет всё быстрее и ставятся немыслимые рекорды: прыжок с места через планку на высоте 142 см и многие другие.