Украинское дерби на теннисном турнире в Цинциннати: Свитолина сыграет с Цуренко

В американском Цинциннати стартовал престижный теннисный турнир серии Premier 5 с призовым фондом в 2 536 154 доллара.

В первом раунде украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 5:7, 7:6, 6:0.

Во втором круге Леся встретится со своей соотечественницей Элиной Свитолиной, которая, напомним, в понедельник впервые в карьере поднялась на 4-ю позицию рейтинга WTA. Отметим, что Свитолина благодаря высокому рейтинга была освобождена от выступления в первом круге.

До этого Свитолина и Цуренко играли друг против друга два раза – в 2011-м и 2012 году. В первый раз победила Цуренко, во второй – Свитолина.