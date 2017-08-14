Федерер снимается с турнира в Цинциннати из-за травмы, Надаль гарантированно возглавит рейтинг

19:06, 14 августа 2017
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Рафаэль Надаль вновь станет первой ракеткой мира независимо от результатов этой недели.

Роджер Федерер / AP

Швейцарец Роджер Федерер не сыграет на турнире серии Мастерс в Цинциннати на этой неделе. Знаменитый теннисист пропустит турнир в США из-за травмы спины, которую получил во время вчерашнего финала в Монреале. 

Таким образом, Рафаэль Надаль гарантированно возглавит рейтинг АТР в следующий понедельник, независимо от результатов в Цинциннати, сообщает Большой теннис Украины.

Действующий лидер АТР Энди Маррей при этом не выступит на Western & Southern Open, где в этом году ему нужно было защищать очки за финал.

31-летний Надаль впервые с июня 2014 года вернется на первое место в мужской классификации.

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Теги: #Федерер травма#Надаль первая ракетка#турнир в Цинциннати