Федерер снимается с турнира в Цинциннати из-за травмы, Надаль гарантированно возглавит рейтинг
19:06, 14 августа 2017Другое
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Рафаэль Надаль вновь станет первой ракеткой мира независимо от результатов этой недели.
Роджер Федерер / AP
Швейцарец Роджер Федерер не сыграет на турнире серии Мастерс в Цинциннати на этой неделе. Знаменитый теннисист пропустит турнир в США из-за травмы спины, которую получил во время вчерашнего финала в Монреале.
Таким образом, Рафаэль Надаль гарантированно возглавит рейтинг АТР в следующий понедельник, независимо от результатов в Цинциннати, сообщает Большой теннис Украины.
Действующий лидер АТР Энди Маррей при этом не выступит на Western & Southern Open, где в этом году ему нужно было защищать очки за финал.
31-летний Надаль впервые с июня 2014 года вернется на первое место в мужской классификации.
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