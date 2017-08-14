Свитолина: Это потрясающие ощущения - быть четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу на одном из старейших женских турниров - Открытом чемпионате Канады (старше только два турнира Большого Шлема — Уимблдон и US Open).

"Говорят, моя лучшая сторона — это то, что я боец на корте. Это все потому, что в детстве я очень хотела выиграть у моего брата Юлиана. И мне понадобилось пять или шесть лет, чтобы сделать это. Мне кажется, это действительно очень помогло мне".

По мнению Свитолиной, она приобрела очень большой опыт.

"За годы в туре я могу сказать, что как человек я стала мудрее, а как игрок — опытнее. Я познала , что такое выигрывать и проигрывать трудные матчи — все это часть моей карьеры. Я рада, что победила столько игроков топ-5 в этом году, это придает мне уверенности.

Но мне еще есть над чем работать, есть, что улучшить в своей игре. Я всегда думаю о том, а что бы я еще могла улучшить, и моя команда мне помогает в этом".

Напомним, Свитолина впервые в истории женского тенниса Украины стала четвертой ракеткой мира.

"Это потрясающие ощущения — быть четвертой ракеткой мира. Я всего лишь в одном шаге от того, чтобы побить общеукраинский рекорд Андрея Медведева — ведь это всегда было моей целью — стать самым высокорейтинговым игроком в истории украинского тенниса. Я очень мотивирована, надеюсь, что получится достичь этой цель в этом году. Мне очень важна поддержка украинцев и я очень ценю ее".

Элина рассказала о своей цели на остаток нынешнего сезона.

"Я очень хочу попасть в Сингапур (финальный турнир WTA. - Ред.), но моя главная цель — оставаться здоровой. Тогда с моим теннисом будет все в порядке, и тогда я сыграю на Итоговом турнире» — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.