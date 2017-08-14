Свитолина впервые стала четвертой ракеткой мира, а также возглавила чемпионскую гонку

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила рекорд своего соотечественника Андрея Медведева и стала четвертой ракеткой мира после победы на турнире серии Premier 5 в Торонто.

Украинка, а также другая финалистка Rogers Cup Каролин Возняцки поднялись в рейтинге WTA и сместили Гарбинье Мугурусу с четвертой на шестую строчку.

Свитолина обновила рекорд для женского тенниса Украины. Ни одна спортсменка в этом виде спорта из нашей страны не поднималась так высоко.

Первой ракеткой мира остается чешка Каролина Плишкова. На втором месте Симона Халеп, которую Свитолина, напомним, легко обыграла в полуфинале Rogers Cup. Третью позицию занимает Анжелика Кербер.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко осталась на 30-й строчке рейтинга. Катерина Бондаренко - на 106-м месте, а Катерина Козлова (115) и Ангелина Калинина (188) поднялись на одну строчку.

Кроме того, Свитолина за минувшую неделю поднялась с пятого на первое место в чемпионской гонке, где учитываются исключительно очки 2017 года. Чемпионская гонка определяет состав участниц заключительного турнира сезона - Финала тура WTA в Сингапуре.