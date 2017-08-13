Украинец Богдан Бондаренко оказался лишь девятым в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне

Украинкий прыгун в высоту Богдан Бондаренко выступил в финале чемпионата мира по легкой атлетике, который сегодня завершается в Лондоне

Бондаренко занял 9-е место. Лишь с третьей попытки украинец взял высоту в 2,25 м. Пропустив отметку 2,29, украинец не смог преодолеть 2,32 м - все три попытки на этой высоте оказались неудачными.

Золотую медаль чемпионата выиграл Мутаз Баршим, который с первой же попытки покорил отметку 2,35 м. Серебро - у россиянина Данила Лысенко, выступавшего под нейтральным флагом. Майд Эддин Газаль из Сирии выиграл бронзу.

Украинские спортсмены на ЧМ по легкой атлетике завоевали одну медаль. Вчера прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла серебряную награду.