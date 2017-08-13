Элина Свитолина выиграла пятый трофей в сезоне - Открытый чемпионат Канады

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир Rogers Cup в Торонто, или Открытый чемпионат Канады, обыграв в финальном матче экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 6:0.

Это был пятый финал Свитолиной в этом сезоне – она выиграла все. Для Возняцки финальный матч в Торонто стал шестым в сезоне, и все шесть предыдущих датчанка проиграла.

Отметим, что три из пяти трофеев завоеваны Элиной в этом сезоне в престижной серии Premier 5, которая уступает лишь турнирам серии Большого Шлема (титулы в Дубае, Риме и Торонто).

Украинка получит за победу 502 тысячи долларов призовых.

По ходу турнира Свитолина также обыграла Дарью Касаткину (7:6, 6:4), Винус Уильямс (6:2, 6:1), Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:4, 6:3) и Симону Халеп (6:1, 6:1).