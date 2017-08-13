Украинец Игорь Главан пришел к финишу четвертым на ЧМ по легкой атлетике

Украинский легкоатлет Игорь Главан был очень близок к пьедесталу почета на чемпионате мира в Лондоне. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км наш спортсмен финишировал четвертым, сообщает официальный сайт соревнований.

26-летний украинец проиграл чуть более 20 секунд паре японцев Хирооки Араи и Каи Кобайши, которые заняли соответственно 2-е и 3 места. 23 секунды украинец уступил бронзовому призеру и 25 секунд - серебряному.

Безоговорочную победу одержал действующий рекордсмен мира в данной дисциплине француз Йоанн Дини. Он обогнал ближайшего преследователя на 8 минут и установил новый рекорд чемпионатов мира - 3 часа 33 минут 12 секунд.

Игорь Главан, который имеет серебро чемпионата мира по спортивной ходьбе на дистанции 50 км, показал свой лучший результат в сезоне (3:41:42).

Еще два украинца финишировали в Лондоне в топ-30. Иван Банзерук занял 19-е место (3:49:49), а Марьян Закальницкий занял 27-е место (3:57:29).