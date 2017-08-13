Украинец Стаховский после победы в Словении: Моя победа - это чествование моей страны

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на турнире серии ATP Challenger Tour в Словении. В финальном матче 31-летний украинец обыграл итальянца Маттео Барреттини.

Поединок продолжался более двух с половиной часов. В первых двух партиях соперники играли тай-брейк. В результате Стаховский выиграл со счетом 6:7(4:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Это шестой титул в ATP Challenger Tour для Сергея Стаховского в одиночном разряде, сообщает Большой теннис Украины. Благодаря этой победе Стаховский в понедельник вернется в сотню лучших теннисистов мира, заняв 99-ю строчку в рейтинге АТР.

«У нас была хорошая поддержка сегодня, было очень приятно играть при заполненных трибунах, - отметил Стаховский. - Ради этого мы выступаем. Было забавно, люди кричали что-то вроде: «Ты обыграл Роджера, ты можешь любого обыграть». Это так, но сейчас в теннисе большая конкуренция, уровень высокий и теннисист из топ-50 может победить соперника с любым рейтингом. Поэтому это все тяжело, но я рад, что смог удержать свой уровень и успешно закончить матч.

Возвращение в топ-100? Сейчас проходит много турниров, не будем торопить события, кто-то может меня обойти. Я получил свои 80 очков, они помогут мне куда-то подняться и, я надеюсь, что с этого момента и дальше буду продолжать идти вверх. Это ничего не поменяет в моем расписании, дальше я отправляюсь выступать в Азию. Но это поможет быть в основе на US Open, быть в посеве в Азии.

Я украинец и я чувствую себя украинцем, патриотом. Эти последние четыре года моя страна проходит через очень тяжелый период, поэтому моя победа - это своего рода также чествование и моей страны. Не нужно считать меня националистом, я просто патриотичный украинец, который надеется, что в моей стране все будет лучше, война на востоке закончится, и в конечном счете мы все будем счастливы».