Трагедия Усэйна Болта в его последнем забеге в карьере: ямаец сошел с дистанции на эстафете

В предпоследний день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся последний забег в карьере легендарного ямайского спринтера Усейна Болта - в эстафете 4х100 метров.

Болт, бежавший на последнем этапе, получил эстафетную палочку и помчал к финишу, однако после нескольких десятков метров рухнул на дорожку, корчась от боли. Сразу после финиша на помощь атлету бросились врачи, а организаторы соревнований подогнали даже инвалидную коляску.

Впрочем, Болт сумел сам подняться на ноги и в окружении своих соотечественников, прихрамывая, покинул трассу.

Выиграла эстафету сборная Великобритании. Хозяева первенства планеты на 0,05 секунды опередили главного фаворита – сборную США. Результат британцев - 37.47 сек, у команды США - 37.52, третье место у японцев - 38.04.

Напомним, в субботу вечером 19-летняя Юлия Левченко завоевала первую медаль для Украины на чемпионате мира.

Завтра главные надежды Украины связаны с прыгуном в высоту Богданом Бондаренко, пробившимся в финал.