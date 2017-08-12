Юлия Левченко выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту

В Лондоне завершились соревнования чемпионата мира по легкой атлетике в секторе для прыжков высоту среди женщин, где украинка Юлия Левченко заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка с первой попытки поочередно преодолела плану на высоте 1,84, 1,88, 1,92, 1,95, 1,97 и 1,99 метра и после последнего своего прыжка даже вышла в лидеры. На высоте 2 метра 01 сантиметр украинка преодолела планку со второй попытки завоевав серебро в борьбе с Камилой Ликвинко из Польши.

А на высоте 2 метра 03 сантиметра украинка проиграла в борьбе за золото Марии Ласицкене из России.

Результат 2,01 стал лучшим в карьере Левченко.

Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в Лондоне.