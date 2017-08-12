Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Торонто

В Торонто (Канада) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Rogers Cup, в котором Элина Свитолина обыграла Гарбинье Мугурузу из Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Любопытно, что из-за непогоды в Торонто этот матч растянулся на два дня.

Читайте такжеПарень на первом месте: Свитолина назвала пять вещей, по которым скучает на турнирахНакануне соперницы успели провести только одну партию. И украинка ушла на перерыв проигрывая в счете - 4:6. Впрочем, сегдня игра значительно поменялась. Свитолина владела инициативой, выиграла вторую партию - 6:4. В решающем сете Свитолина и вовсе громила соперницу, ведя по ходу матча со счетом 5:2. Впрочем, в концовке соперницы по очереди азяли подачи и решающий завершился с преимуществом украинки в три очка.

В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая сегодня в параллельно матче на другом корте обыграла Каролин Гарсию - 6:4, 6:2.

Как сообщал УНИАН, турнир в Торонто проходит с 6 по 13 августа.