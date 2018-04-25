Украинские олимпионики: как сложилась судьба героев отечественного спорта

В 1994-м году сборная Украины дебютировала на самой престижной и главной международной спортивной арене – Олимпийских играх. Зимние игры в норвежском Лиллехаммере принесли Украине и первую золотую медаль, которую завоевала фигуристка Оксана Баюл.

С тех пор еще четыре с лишним десятка украинских атлетов удостаивались почетного звания «олимпионик». При этом самыми успешными, с точки зрения завоевания золотых наград, стали самые первые летние игры в Атланте, в 1996-м году – девять медалей. А на зимних Играх, за последние шесть Олимпиад, спортсмены сборной Украины лишь дважды становились лучшими – на первых играх в Атланте и на последних, на сегодняшний день, в Сочи, где украинки выиграли в биатлонной эстафете и, завоевав в зачет одну медаль, по факту получили четыре золотые награды.

При этом, год назад в бразильском Рио-де Жанейро завершились Игры XXXI Олимпиады, на данный момент, самой неудачной в истории украинского спорта. Наша команда завоевала на этих играх всего две золотые медали и 11 наград вообще. Этот результат не идет ни в какое сравнение с достижениями Атланты (9 золотых наград, 23 в целом) или Пекина-2008, где было завоевано 7 золотых наград, но команда установила рекорд по общему количеству медалей – 27.

Судьбы героев дней минувших, тех, кто уже завершил карьеру, принеся славу стране на международной арене, сложились по-разному.

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл, относительно недавно объявившая о своем возвращении в Украину, по-прежнему проживает в США. Сложное детство, когда будущая знаменитость в 2 года осталась без отца (развод с матерью), а в 13 лет без мамы (умерла от рака), было компенсировано дальнейшими личными профессиональными успехами. Оставшись круглой сиротой, спортсменка вынуждена была жить у своего тренера Галины Змиевской, деля спальню в трехкомнатной квартире с дочкой тренера. Впрочем, 1993-94 годы полностью и навсегда изменили ее жизнь. Фигуристка в полные 15 лет стала чемпионкой мира, а в 16 – олимпийской чемпионкой, воспользовалась приглашением тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука, и отправилась с официальной делегацией в США. Видимо, визит первого лица украинского государства стал успешным для спортсменки, которая чуть позже, в том же году, переехала в США на постоянное место жительства. Перейдя в профессионалы, Баюл продолжила карьеру фигуристки, но молодость и беспечность сыграли свою злую шутку. Спортсменка попала в аварию, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, была осуждена, получила условный срок, вынуждена была пройти курс лечения от алкоголизма. В 2001 году она прервала выступления в профессионалах, но в 2005-м вернулась в фигурное катание. А в 2010-м году спортсменка напомнила о себе всей Украине. Она поступила в Национальный педагогический университет им. Драгоманова на специальность «Тренерская работа». Впрочем, спустя всего 4 месяца бывшая фигуристка прекратила учебу и вернулась в США. Как и ранее, здесь за украинкой продолжал тянуться шлейф скандальности. Баюл успела поругаться с чиновниками и своим тренером Галиной Змиевской, а затем и вовсе подала в суд на своего тренера и ее зятя, еще одного знаменитого украинского фигуриста, Олимпийского чемпиона-1992 Виктора Петренко. Спортсменка обвинила их в присвоении значительных сумм в период карьеры. Также она периодически судится со своими агентами и спонсорами в США.

Самой титулованной украинской спортсменкой за годы Независимости является Яна Клочкова. На Олимпиадах Сидней-2000 и Афины-2004 «золотая рыбка» украинского спорта завоевала 4 награды высшего достоинства. Два олимпийских цикла подряд ей не было равных на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

В отличие от Баюл, Клочкова по окончании спортивной карьеры живет достаточно тихой, замкнутой жизнью, редко привлекая к себе внимание публики. Спортсменка известна своими романами с гонщиком Алексеем Мочановым, московским художником Борисом Володкевичем, а роман с грузинским бизнесменом Леваном Ростошвили закончился тем, что спортсменка забеременела, а кавалер исчез. Пловчиха в последнее время сосредоточена на воспитании сына Александра.

Что касается бизнес-деятельности, то, по словам самой спортсменки, как такового, своего собственного дела у нее нет. Клочкова жалуется, что, в отличие от западных стран, где титулованных спортсменов ждет безбедное будущее, у нас система, к сожалению, не отлажена. Она участвует в ряде коммерческих проектов в статусе партнера.

Также Клочкова известна своими политическими пристрастиями. В 2004-м году, в разгар Оранжевой революции, она выступала на митинге в поддержку кандидата в президенты Виктора Януковича. С 2011-го по 2012-й, в годы Януковича-президента, возглавляла киевскую городскую организацию Национального олимпийского комитета Украины. А в последние годы титулованная спортсменка, родившаяся в Симферополе, жившая во время карьеры в Харькове, и осевшая в Киеве, регулярно ездит в аннексированный Крым проведывать родителей, которые до сих пор живут в Гурзуфе.

Кроме Клочковой, более одной золотой медали завоевывали еще четыре спортсмена. Правда, гимнаст Рустам Шарипов свое первое золото выиграл в составе Объединенной команды (СНГ), а вот его коллега Лилия Подкопаева, гребец Юрий Чебан и боксер Василий Ломаченко выиграли по два золота в составе независимой сборной Украины.

В 1996-м году в Атланте Лилия Подкопаева стала абсолютной олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях (самая престижная медаль в гимнастике), а затем добыла высшую награду в отдельном виде – вольных упражнениях – на тех же Играх в США. В дальнейшем, по окончании спортивной карьеры из-за травмы, в 1997-м она открыла свою марку в США по производству спортивной одежды, но, в основном, Подкопаева известна по хроникам светских тусовок и активным занятиям благотворительной деятельностью. В 2002-м году спортсменка организовала регулярный международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая Лилия». Турнир просуществовал до 2009 года.

В светских хрониках ее имя громко прозвучало во время бракосочетания с бизнесменом и продюсером Тимофеем Нагорным. Их свадьбу вели Маша Ефросинина, Михаил Турчинский и Дмитрий Оскин. А поздравляли молодоженов Иосиф Кoбзон, Таисия Повалий, Вадим Пиcaрев, Святослав Вакарчук, Янa Клoчковa, Светланa Хоркинa, Алекceй Немов, Татьянa Гуцу, Екатеринa Сeребрянская и др. Кстати, свидетельницей невесты была Ани Лорак. Впоследствии семья усыновила мальчика Вадима, а в 2006-м году Лилия Подкопаева родила дочь, которую назвала в честь своей свидетельницы со свадьбы и близкой подруги – Каролина.

Кстати, Нагорный был организатором ежегодного турнира «Золотая Лилия».

В 2009-м году пара неожиданно развелась, хотя слыла образцово-показательной. Как водится, спустя некоторое время после развода, Подкопаева дала громкое интервью, в котором их совместная жизнь в последние месяцы предстала уже не в таком «розовом цвете», как этого хотелось бы многочисленным поклонникам их семьи. «Я не могла поверить, что так ошибалась в человеке, с которым прожила семь лет. Своими поступками он мгновенно поменял мое мнение о себе. На публике он кричит, что не может жить без меня, а наедине заявляет: «Я тебя создал, я тебя и похороню!», - отмечала двукратная олимпийская чемпионка.

После развода спортсменки и продюсера закрылись и их совместные проекты: «На меня оформлена только квартира в Киеве, которую я заработала победой на Олимпийских играх, и Фонд Лилии Подкопаевой «Здоровье поколений». Все остальное числилось за бывшим мужем. «Золотую Лилию» Нагорный оформил лично на себя. А компания «Спорт-сервис» никогда в жизни мне не принадлежала. Более того, она числилась за Тимофеем и еще за одним учредителем, имени которого я до сих пор не знаю. И Нагорный никогда не считал нужным переписать на меня мою часть», - заявила спортсменка.

Впрочем, на активной деятельности, как Лилии, так и Тимофея, это никак не отразилось. Нагорный стал продюсером известной певицы Мики Ньютон, а Лилия в 2011-м году стала ведущей спортивно-развлекательного шоу «Я – герой!».

Бывшая спортсменка известна своей патриотической позицией, которая проявлялась еще до военного конфликта на ее родном Донбассе. В августе 2012 года, накануне того, как ее сын пошел в первый класс, Подкопаева публично заявила: «Школа должна быть только с украинским языком обучения. Я считаю, что только один-единственный государственный язык должен быть – украинский».

Другой украинский двукратный олимпионик Василий Ломаченко продолжает активную спортивную карьеру, перейдя из любительского бокса в профессиональный. И сейчас, возможно, даже более популярен, чем в годы своих олимпийских триумфов. Профессиональный бокс в нашей стране, в отличие от того же профессионального фигурного катания, намного более популярный вид спорта. Буквально несколько дней назад, 5 августа, Ломаченко в очередной раз отстоял свой титул чемпиона мира WBО во втором полулегком весе (до 59 кг), где одержал убедительную победу над Мигелем Марриагой. У нашего Hi-tech (прозвище украинца в боксерском мире), есть амбициозные планы по завоеванию титула абсолютного чемпиона мира, но потенциальные соперники – чемпионы мира по другим версиям - упорно уклоняются от встреч с украинцем. На этот случай у него предусмотрен запасной вариант – переход в более тяжелую весовую категорию. Впрочем, пока это все планы на ближайшую перспективу. В реальности украинец должен, прежде всего, хорошенько отдохнуть после боя с Марриаги.

Наконец, победитель двух последних Олимпиад (Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) в гребле на каноэ-одиночке Юрий Чебан завершил спортивную карьеру ровно год назад - после Олимпиады в Рио, но… остался в спорте уже в роли главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Новогодний подарок спортсмену преподнесло Министерство молодежи и спорта Украины, официально утвердив его на новой должности 30 декабря 2016 года. Чебан является единственным спортсменом в истории Игр, дважды выигрывавшим соревнования на дистанции 200 метров среди каноистов-одиночек. Эта дисциплина появилась в программе Игр только в 2012-м году. Имя следующего олимпионика в этом виде мы узнаем только во время Игр Токио-2020.

Любопытно, что уже после официального окончания спортивной карьеры, в апреле 2017-го года, Чебан вышел на старт Кубка Украины. Правда, не в своей коронной дисциплине - одиночке на дистанции 200 метров, а в паре с Владимиром Троцюком на 500-метровке. На соревнованиях, проходивших в Днепре, спортсмен-тренер в одном лице занял с напарником… последнее 9-е место, почти на 25 (!) секунд отстав от победителей турнира и бронзовых призеров Рио-2016 в этом виде программы Тараса Мищука и Дмитрия Янчука.

Новый главный тренер национальной команды объяснил свое желание выступить тем, что хотел показать пример молодежи. Видимо, молодежь отреагировала правильно. На первом старте под руководством нового наставника – этапе Кубка мира в Венгрии, который прошел в конце мая в Сегеде, наши спортсмены завоевали 7 наград. При этом собрали полный комплект – и золотые медали, и серебряные, и бронзовые.

Тем не менее, этапы Кубка мира – это все проходящее. А амбиций новому главному тренеру нашей команды не занимать. Как и во время своей спортивной карьеры, сейчас он думает только о высочайших целях.

«Я очень рад успехам украинских гребцов в целом, а также временным показателям на отдельных дистанциях, - отмечает Чебан. - Это хорошее начало сезона. Спортсмены показали, что хорошо поработали в период зимней подготовки. Но главный старт года - это чемпионат мира, и только по итогам этих соревнований можно дать реальную оценку результатам и проведенной работе».

«Чемпионат Европы? Это этап подготовки к чемпионату мира, контроль готовности спортсменов на пути к главному старту», - добавляет тренер.

Ну, и не преминул случаем сказать о самом главном старте: «Главная цель нашей работы - Олимпийские игры-2020».

С таким наставником, который не только словом, но и делом уже неоднократно успел доказать свою успешность (Чебан – не только двукратный олимпийский чемпион, но и двукратный чемпион мира), украинскую греблю ждет весьма перспективное будущее.

Среди более чем четырех десятков наших олимпиоников, завоевавших по одной награде Игр, есть как настоящие герои, так и те, кто своими неоднозначными действиями значительно подпортил репутацию в последнее время. В списке наших чемпионов такие мега-известные личности, как боксеры Владимир Кличко (Атланта-1996) и Александр Усик (Лондон-2012). В один ряд с ними становится дончанин Олег Верняев, который выиграл для Украины одну из двух золотых олимпийских медалей Рио-2016 (наряду с Чебаном), и продолжает выступать за Украину в новом олимпийском цикле к Токио-2020.

А вот чемпион Пекина-2008 в спортивной стрельбе Артур Айвазян в очередной раз сменил гражданство. Спортсмен, родившийся в 1973-м году в Ереване, в 1985-м начал заниматься спортивной стрельбой. А в 1990-м поступил во Львовский институт физкультуры, после окончания которого, в 1995-м был призван в украинскую армию, получив гражданство Украины. В 1997-м он переехал жить в Симферополь, где остается и по сей день. Спортсмен неоднократно становился чемпионом и призером первенств мира и Европы как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, а вершина его карьеры - Пекин-2008, где он стал олимпийским чемпионом в стрельбе из винтовки из положения лежа с расстояния в 50 метров.

После этого спортсмен резко охладел к тренировкам и соревновательному процессу в составе сборной Украины. Власти не предоставили ему обещанной отдельной квартиры, и он продолжал жить вместе с мамой в квартире, предоставленной ему ранее Госпогранслужбой Украины, в рядах которой долгое время служил. В то же время, Айвазяну, по собственным словам, предлагали принять гражданство и выступать в составах своих национальных сборных США, Швейария, Таиланд... Как бы то ни было, в далекое заграничье спортсмен так и не уехал, а после событий 2014-го года, оставшись в Симферополе, уже получил новый паспорт – российский.

В апреле 2016-го года спортсмен попал в скандальную историю. Российские СМИ написали о том, что Федерация стрельбы Украины препятствует выступлению атлета на Играх в Рио-де-Жанейро. По словам спортсмена, после того, как он решил выступать под флагом России, украинская сторона подала протест, лишив его права участвовать в международных соревнованиях в течение трех лет. Сейчас Айвазян продолжает тренироваться, выезжать на сборы, но выступает только на российских соревнованиях. Карантин закончился для спортсмена осенью 2016 года, так как последний раз он представлял Украину в финале Кубка мира в ноябре 2013 года.

В разгар скандала УНИАН пообщался с исполнительным директором Федерации стрельбы Украины Андреем Петросюком, который отметил: «Мы не препятствуем выступлению атлета в составе сборной РФ. Другое дело, что мы выставили свои требования к коллегам из Стрелкового союза России, которые должны были быть удовлетворены, но этого почему-то не происходит. Крымская федерация и спортшкола существовали за государственный счет - ФСУ и Минмолодьспорта. Оружие и экипировка были приобретены за госсредства Украины. И мы попросили россиян вернуть оружие, которое было зарегистрировано в милиции - четыре малокалиберные винтовки. В переписке с руководителем российской организации Владимиром Лисиным нас заверили, что проблем с этим не будет. К сожалению, на практике никто ничего не делает, оружие нам не возвращают».

Также он отметил, что в качестве альтернативы украинская сторона предлагала россиянам приобрести для сборной Украины четыре новые немецкие винтовки Walther. Но и это предложение осталось без ответа. «Мы ни в коем случае не препятствовали переходу спортсмена. Более того, эта позиция была согласована с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой. Мы даже не выдвигали дополнительных условий. Хотя, матчасть крымской школы - экипировка, форма и т.д., стоит приблизительно около 100 тыс евро», - добавил тогда Петросюк.

«Почему Айвазян обвиняет нас? Видимо, ему не рассказывают о переписке двух федераций. Либо подают искаженную информацию. Моральная сторона вопроса - другое дело. Айвазяна олимпийским чемпионом все-таки сделала Украина, где у него была уникальная винтовка, сделанная специально под него. Но, это уже к спортсмену вопрос», - подытожил исполнительный директор ФСУ.

Как бы то ни было, ОИ-2016 бывший украинец, а ныне россиянин все-таки пропустил.

Также, отбыв положенный карантин, за сборную России выступают и другие некогда перспективные украинские атлеты из Крыма. В частности, чемпионка Европы по легкой атлетике (в составе сборной Украины) копьеметательница Вера Ребрик, которая получила доступ на чемпионат мира в Лондоне-2017 в качестве нейтрального атлета (российская федерация ВФЛА дисквалифицирована на неопределенный срок из-за многочисленных допинговых скандалов).

Но это уже совсем другая история…

Кирилл Стадниченко