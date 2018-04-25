Баюл принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994-м году / фото УНИАН

Украинские олимпионики: как сложилась судьба героев отечественного спорта

18:45, 10 августа 2017
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На самой престижной и главной международной спортивной арене – Олимпийских играх, спортсмены, представляющие уже не УССР, а Украину, дебютировали в 1994 году. С тех пор на разных Играх украинские атлеты много раз радовали болельщиков высшими наградами. Как сложилась их судьба после завершения карьеры, узнавал УНИАН.

Баюл принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994-м году / фото УНИАН

В 1994-м году сборная Украины дебютировала на самой престижной и главной международной спортивной арене – Олимпийских играх. Зимние игры в норвежском Лиллехаммере принесли Украине и первую золотую медаль, которую завоевала фигуристка Оксана Баюл.

С тех пор еще четыре с лишним десятка украинских атлетов удостаивались почетного звания «олимпионик». При этом самыми успешными, с точки зрения завоевания золотых наград, стали самые первые летние игры в Атланте, в 1996-м году – девять медалей. А на зимних Играх, за последние шесть Олимпиад, спортсмены сборной Украины лишь дважды становились лучшими – на первых играх в Атланте и на последних, на сегодняшний день, в Сочи, где украинки выиграли в биатлонной эстафете и, завоевав в зачет одну медаль, по факту получили четыре золотые награды. 

При этом, год назад в бразильском Рио-де Жанейро завершились Игры XXXI Олимпиады, на данный момент, самой неудачной в истории украинского спорта. Наша команда завоевала на этих играх всего две золотые медали и 11 наград вообще. Этот результат не идет ни в какое сравнение с достижениями Атланты (9 золотых наград, 23 в целом) или Пекина-2008, где было завоевано 7 золотых наград, но команда установила рекорд по общему количеству медалей – 27.

Судьбы героев дней минувших, тех, кто уже завершил карьеру, принеся славу стране на международной арене, сложились по-разному.    

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл, относительно недавно объявившая о своем возвращении в Украину, по-прежнему проживает в США. Сложное детство, когда будущая знаменитость в 2 года осталась без отца (развод с матерью), а в 13 лет без мамы (умерла от рака), было компенсировано дальнейшими личными профессиональными успехами. Оставшись круглой сиротой, спортсменка вынуждена была жить у своего тренера Галины Змиевской, деля спальню в трехкомнатной квартире с дочкой тренера. Впрочем, 1993-94 годы полностью и навсегда изменили ее жизнь. Фигуристка в полные 15 лет стала чемпионкой мира, а в 16 – олимпийской чемпионкой, воспользовалась приглашением тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука, и отправилась с официальной делегацией в США. Видимо, визит первого лица украинского государства стал успешным для спортсменки, которая чуть позже, в том же году, переехала в США на постоянное место жительства. Перейдя в профессионалы, Баюл продолжила карьеру фигуристки, но молодость и беспечность сыграли свою злую шутку. Спортсменка попала в аварию, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, была осуждена, получила условный срок, вынуждена была пройти курс лечения от алкоголизма. В 2001 году она прервала выступления в профессионалах, но в 2005-м вернулась в фигурное катание. А в 2010-м году спортсменка напомнила о себе всей Украине. Она поступила в Национальный педагогический университет им. Драгоманова на специальность «Тренерская работа». Впрочем, спустя всего 4 месяца бывшая фигуристка прекратила учебу и вернулась в США. Как и ранее, здесь за украинкой продолжал тянуться шлейф скандальности. Баюл успела поругаться с чиновниками и своим тренером Галиной Змиевской, а затем и вовсе подала в суд на своего тренера и ее зятя, еще одного знаменитого украинского фигуриста, Олимпийского чемпиона-1992 Виктора Петренко. Спортсменка обвинила их в присвоении значительных сумм в период карьеры. Также она периодически судится со своими агентами и спонсорами в США.

Самой титулованной украинской спортсменкой за годы Независимости является Яна Клочкова. На Олимпиадах Сидней-2000 и Афины-2004 «золотая рыбка» украинского спорта завоевала 4 награды высшего достоинства. Два олимпийских цикла подряд ей не было равных на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

В отличие от Баюл, Клочкова по окончании спортивной карьеры живет достаточно тихой, замкнутой жизнью, редко привлекая к себе внимание публики. Спортсменка известна своими романами с гонщиком Алексеем Мочановым, московским художником Борисом Володкевичем, а роман с грузинским бизнесменом Леваном Ростошвили закончился тем, что спортсменка забеременела, а кавалер исчез. Пловчиха в последнее время сосредоточена на воспитании сына Александра.

Что касается бизнес-деятельности, то, по словам самой спортсменки, как такового, своего собственного дела у нее нет. Клочкова жалуется, что, в отличие от западных стран, где титулованных спортсменов ждет безбедное будущее, у нас система, к сожалению, не отлажена. Она участвует в ряде коммерческих проектов в статусе партнера.

Клочкова является самой титулованной спортсменкой Украины за годы независимости / фото УНІАН

Также Клочкова известна своими политическими пристрастиями. В 2004-м году, в разгар Оранжевой революции, она выступала на митинге в поддержку кандидата в президенты Виктора Януковича. С 2011-го по 2012-й, в годы Януковича-президента, возглавляла киевскую городскую организацию Национального олимпийского комитета Украины. А в последние годы титулованная спортсменка, родившаяся в Симферополе, жившая во время карьеры в Харькове, и осевшая в Киеве, регулярно ездит в аннексированный Крым проведывать родителей, которые до сих пор живут в Гурзуфе.    

Кроме Клочковой, более одной золотой медали завоевывали еще четыре спортсмена. Правда, гимнаст Рустам Шарипов свое первое золото выиграл в составе Объединенной команды (СНГ), а вот его коллега Лилия Подкопаева, гребец Юрий Чебан и боксер Василий Ломаченко выиграли по два золота в составе независимой сборной Украины.  

В 1996-м году в Атланте Лилия Подкопаева стала абсолютной олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях (самая престижная медаль в гимнастике), а затем добыла высшую награду в отдельном виде – вольных упражнениях – на тех же Играх в США. В дальнейшем, по окончании спортивной карьеры из-за травмы, в 1997-м она открыла свою марку в США по производству спортивной одежды, но, в основном, Подкопаева известна по хроникам светских тусовок и активным занятиям благотворительной деятельностью. В 2002-м году спортсменка организовала регулярный международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая Лилия». Турнир просуществовал до 2009 года.

В светских хрониках ее имя громко прозвучало во время бракосочетания с бизнесменом и продюсером Тимофеем Нагорным. Их свадьбу вели Маша Ефросинина, Михаил Турчинский и Дмитрий Оскин. А поздравляли молодоженов Иосиф Кoбзон, Таисия Повалий, Вадим Пиcaрев, Святослав Вакарчук, Янa Клoчковa, Светланa Хоркинa, Алекceй Немов, Татьянa Гуцу, Екатеринa Сeребрянская и др. Кстати, свидетельницей невесты была Ани Лорак. Впоследствии семья усыновила мальчика Вадима, а в 2006-м году Лилия Подкопаева родила дочь, которую назвала в честь своей свидетельницы со свадьбы и близкой подруги – Каролина.

Кстати, Нагорный был организатором ежегодного турнира «Золотая Лилия».

В 2009-м году пара неожиданно развелась, хотя слыла образцово-показательной. Как водится, спустя некоторое время после развода, Подкопаева дала громкое интервью, в котором их совместная жизнь в последние месяцы предстала уже не в таком «розовом цвете», как этого хотелось бы многочисленным поклонникам их семьи. «Я не могла поверить, что так ошибалась в человеке, с которым прожила семь лет. Своими поступками он мгновенно поменял мое мнение о себе. На публике он кричит, что не может жить без меня, а наедине заявляет: «Я тебя создал, я тебя и похороню!», - отмечала двукратная олимпийская чемпионка.

Бывшая спортсменка Подкопаева известна своей патриотической позицией / фото УНИАН

После развода спортсменки и продюсера закрылись и их совместные проекты: «На меня оформлена только квартира в Киеве, которую я заработала победой на Олимпийских играх, и Фонд Лилии Подкопаевой «Здоровье поколений». Все остальное числилось за бывшим мужем. «Золотую Лилию» Нагорный оформил лично на себя. А компания «Спорт-сервис» никогда в жизни мне не принадлежала. Более того, она числилась за Тимофеем и еще за одним учредителем, имени которого я до сих пор не знаю. И Нагорный никогда не считал нужным переписать на меня мою часть», - заявила спортсменка.

Впрочем, на активной деятельности, как Лилии, так и Тимофея, это никак не отразилось. Нагорный стал продюсером известной певицы Мики Ньютон, а Лилия в 2011-м году стала ведущей спортивно-развлекательного шоу «Я – герой!».

Бывшая спортсменка известна своей патриотической позицией, которая проявлялась еще до военного конфликта на ее родном Донбассе. В августе 2012 года, накануне того, как ее сын пошел в первый класс, Подкопаева публично заявила: «Школа должна быть только с украинским языком обучения. Я считаю, что только один-единственный государственный язык должен быть – украинский».

Другой украинский двукратный олимпионик Василий Ломаченко продолжает активную спортивную карьеру, перейдя из любительского бокса в профессиональный. И сейчас, возможно, даже более популярен, чем в годы своих олимпийских триумфов. Профессиональный бокс в нашей стране, в отличие от того же профессионального фигурного катания, намного более популярный вид спорта. Буквально несколько дней назад, 5 августа, Ломаченко в очередной раз отстоял свой титул чемпиона мира WBО во втором полулегком весе (до 59 кг), где одержал убедительную победу над Мигелем Марриагой. У нашего Hi-tech (прозвище украинца в боксерском мире), есть амбициозные планы по завоеванию титула абсолютного чемпиона мира, но потенциальные соперники – чемпионы мира по другим версиям - упорно уклоняются от встреч с украинцем. На этот случай у него предусмотрен запасной вариант – переход в более тяжелую весовую категорию. Впрочем, пока это все планы на ближайшую перспективу. В реальности украинец должен, прежде всего, хорошенько отдохнуть после боя с Марриаги.

Ломаченко сейчас, возможно, даже более популярен, чем в годы своих олимпийских триумфов / Фото facebook/petroporoshenko

Наконец, победитель двух последних Олимпиад (Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) в гребле на каноэ-одиночке Юрий Чебан завершил спортивную карьеру ровно год назад - после Олимпиады в Рио, но… остался в спорте уже в роли главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Новогодний подарок спортсмену преподнесло Министерство молодежи и спорта Украины, официально утвердив его на новой должности 30 декабря 2016 года. Чебан является единственным спортсменом в истории Игр, дважды выигрывавшим соревнования на дистанции 200 метров среди каноистов-одиночек. Эта дисциплина появилась в программе Игр только в 2012-м году. Имя следующего олимпионика в этом виде мы узнаем только во время Игр Токио-2020.

Чебан завершил спортивную карьеру ровно год назад - после Олимпиады в Рио / facebook.com/olympicua

Любопытно, что уже после официального окончания спортивной карьеры, в апреле 2017-го года, Чебан вышел на старт Кубка Украины. Правда, не в своей коронной дисциплине - одиночке на дистанции 200 метров, а в паре с Владимиром Троцюком на 500-метровке. На соревнованиях, проходивших в Днепре, спортсмен-тренер в одном лице занял с напарником… последнее 9-е место, почти на 25 (!) секунд отстав от победителей турнира и бронзовых призеров Рио-2016 в этом виде программы Тараса Мищука и Дмитрия Янчука.

Новый главный тренер национальной команды объяснил свое желание выступить тем, что хотел показать пример молодежи. Видимо, молодежь отреагировала правильно. На первом старте под руководством нового наставника – этапе Кубка мира в Венгрии, который прошел в конце мая в Сегеде, наши спортсмены завоевали 7 наград. При этом собрали полный комплект – и золотые медали, и серебряные, и бронзовые.

Тем не менее, этапы Кубка мира – это все проходящее. А амбиций новому главному тренеру нашей команды не занимать. Как и во время своей спортивной карьеры, сейчас он думает только о высочайших целях.

«Я очень рад успехам украинских гребцов в целом, а также временным показателям на отдельных дистанциях, - отмечает Чебан. - Это хорошее начало сезона. Спортсмены показали, что хорошо поработали в период зимней подготовки. Но главный старт года - это чемпионат мира, и только по итогам этих соревнований можно дать реальную оценку результатам и проведенной работе».

«Чемпионат Европы? Это этап подготовки к чемпионату мира, контроль готовности спортсменов на пути к главному старту», - добавляет тренер.

Ну, и не преминул случаем сказать о самом главном старте: «Главная цель нашей работы - Олимпийские игры-2020».

С таким наставником, который не только словом, но и делом уже неоднократно успел доказать свою успешность (Чебан – не только двукратный олимпийский чемпион, но и двукратный чемпион мира), украинскую греблю ждет весьма перспективное будущее. 

Среди более чем четырех десятков наших олимпиоников, завоевавших по одной награде Игр, есть как настоящие герои, так и те, кто своими неоднозначными действиями значительно подпортил репутацию в последнее время. В списке наших чемпионов такие мега-известные личности, как боксеры Владимир Кличко (Атланта-1996) и Александр Усик (Лондон-2012). В один ряд с ними становится дончанин Олег Верняев, который выиграл для Украины одну из двух золотых олимпийских медалей Рио-2016 (наряду с Чебаном), и продолжает выступать за Украину в новом олимпийском цикле к Токио-2020.

Верняев выиграл одну из двух золотых олимпийских медалей для Украины в 2016 году / enbw-dtbpokal.de

А вот чемпион Пекина-2008 в спортивной стрельбе Артур Айвазян в очередной раз сменил гражданство. Спортсмен, родившийся в 1973-м году в Ереване, в 1985-м начал заниматься спортивной стрельбой. А в 1990-м поступил во Львовский институт физкультуры, после окончания которого, в 1995-м был призван в украинскую армию, получив гражданство Украины. В 1997-м он переехал жить в Симферополь, где остается и по сей день. Спортсмен неоднократно становился чемпионом и призером первенств мира и Европы как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, а вершина его карьеры - Пекин-2008, где он стал олимпийским чемпионом в стрельбе из винтовки из положения лежа с расстояния в 50 метров.

После этого спортсмен резко охладел к тренировкам и соревновательному процессу в составе сборной Украины. Власти не предоставили ему обещанной отдельной квартиры, и он продолжал жить вместе с мамой в квартире, предоставленной ему ранее Госпогранслужбой Украины, в рядах которой долгое время служил. В то же время, Айвазяну, по собственным словам, предлагали принять гражданство и выступать в составах своих национальных сборных США, Швейария, Таиланд... Как бы то ни было, в далекое заграничье спортсмен так и не уехал, а после событий 2014-го года, оставшись в Симферополе, уже получил новый паспорт – российский.

В апреле 2016-го года спортсмен попал в скандальную историю. Российские СМИ написали о том, что Федерация стрельбы Украины препятствует выступлению атлета на Играх в Рио-де-Жанейро. По словам спортсмена, после того, как он решил выступать под флагом России, украинская сторона подала протест, лишив его права участвовать в международных соревнованиях в течение трех лет. Сейчас Айвазян продолжает тренироваться, выезжать на сборы, но выступает только на российских соревнованиях. Карантин закончился для спортсмена осенью 2016 года, так как последний раз он представлял Украину в финале Кубка мира в ноябре 2013 года.

Сейчас Айвазян продолжает тренироваться, выезжать на сборы, но выступает только на российских соревнованиях / shooting-ua.com

В разгар скандала УНИАН пообщался с исполнительным директором Федерации стрельбы Украины Андреем Петросюком, который отметил: «Мы не препятствуем выступлению атлета в составе сборной РФ. Другое дело, что мы выставили свои требования к коллегам из Стрелкового союза России, которые должны были быть удовлетворены, но этого почему-то не происходит. Крымская федерация и спортшкола существовали за государственный счет - ФСУ и Минмолодьспорта. Оружие и экипировка были приобретены за госсредства Украины. И мы попросили россиян вернуть оружие, которое было зарегистрировано в милиции - четыре малокалиберные винтовки. В переписке с руководителем российской организации Владимиром Лисиным нас заверили, что проблем с этим не будет. К сожалению, на практике никто ничего не делает, оружие нам не возвращают».

Также он отметил, что в качестве альтернативы украинская сторона предлагала россиянам приобрести для сборной Украины четыре новые немецкие винтовки Walther. Но и это предложение осталось без ответа. «Мы ни в коем случае не препятствовали переходу спортсмена. Более того, эта позиция была согласована с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой. Мы даже не выдвигали дополнительных условий. Хотя, матчасть крымской школы - экипировка, форма и т.д., стоит приблизительно около 100 тыс евро», - добавил тогда Петросюк.

«Почему Айвазян обвиняет нас? Видимо, ему не рассказывают о переписке двух федераций. Либо подают искаженную информацию. Моральная сторона вопроса - другое дело. Айвазяна олимпийским чемпионом все-таки сделала Украина, где у него была уникальная винтовка, сделанная специально под него. Но, это уже к спортсмену вопрос», - подытожил исполнительный директор ФСУ.

Как бы то ни было, ОИ-2016 бывший украинец, а ныне россиянин все-таки пропустил.

Также, отбыв положенный карантин, за сборную России выступают и другие некогда перспективные украинские атлеты из Крыма. В частности, чемпионка Европы по легкой атлетике (в составе сборной Украины) копьеметательница Вера Ребрик, которая получила доступ на чемпионат мира в Лондоне-2017 в качестве нейтрального атлета (российская федерация ВФЛА дисквалифицирована на неопределенный срок из-за многочисленных допинговых скандалов).

Но это уже совсем другая история…   

Кирилл Стадниченко

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Теги: #Оксана Баюл#Лилия Подкопаева#Яна Клочкова#Василий Ломаченко#украинские олимпионики