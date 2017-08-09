Мужская сборная Украины по хоккею на траве не прошла в полуфинал чемпионата Европы

В Глазго (Шотландия) завершился групповой этап чемпионата Европы по хоккею на траве во II Дивизионе, где в заключительном матче сборная Украины проиграла команде хозяев турнира - Шотландии, лишившись права попасть в полуфинал соревнований, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы проиграли со счетом 1:2.

Матч проходил в упорнейшей борьбе и "домашнее судейство" стало едва ли не решающим фактором при выявлении победителя.

Читайте такжеЖенская сборная Украины по хоккею на траве не сумела пробиться в полуфинал чемпионата ЕвропыРанее наша команда уверенно обыграла сборную Португалии - 7:2, но не менее рзгромно уступила команде Франции - 1:5.

Таким образом, в полуфинал от нашей группы прошли команды Франции и Шотландии.

Сборная Украины теперь 11-12 августа проведет матчи турнира за 5-8 места против аутсайдеров другой группы - команд Чехии и Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по хоккею на траве проходит в Шотландии с 6 по 12 августа.