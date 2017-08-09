На Львовщине состоялся чемпионат Европы по автомодельному спорту

На Львовщине в городе Стрый, завершился 66-й чемпионат Европы по автомодельному спорту. Участие в соревнованиях приняли представители 13 европейских стран: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Италии, Литвы, Германии, Польши, России, Венгрии, Франции, Швейцарии и Украины. На соревнования соперники выставили 134 кордовые модели, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Высокий класс мировых и европейских лидеров автомодельного спорта подтвердили украинские и эстонские автомоделисты, которые победили в пяти из шести классов.

В частности, Андрей Якимов (г. Тернополь) победил в двух классах кордовых моделей: класс 1 (1.5 куб. см) и класс 3 (3.5 куб. см.), эстонцы Лембит Вахер - в классе кордовых моделей 2 (2.5 куб. см.), Тийт Луман - в классе 4 (5 куб. см.) и Андо Рохтметс - класс 5 (10 куб. см.). Одна медаль высшей пробы в активе российского автомоделиста Николая Кубасова - класс 3b (3,5 куб. см.).

Серебро завоевали трое наших автомоделистов: Тарас Прядко, который вел ожесточенную борьбу за первое место, однако завершил соревнования серебряной медалью в классе 3b (3.5 куб. см.), Владимир Смольников - в классе в классе 2 (2.5 куб. см.) и Валерий Вагин - в классе 4 (5 куб. см.). Бронзовым призером украинской сборной стал Андрей Смольников - в классе 3 (3.5 куб. см).

Чемпионами Европы 2017 года в командном зачете стала сборная Эстонии, которая сумела набрать 2 563 зачетных очков. Украинские спортсмены заняли второе место в командном зачете, набрав 2 277 зачетных очков.