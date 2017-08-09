В МОК допустили включение киберспорта в программу Олимпийских игр

Киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сказал трехкратный победитель ОИ в гребле на байдарках и каноэ, член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге, передает Associated Press.

Читайте такжеКиберспорт противоречит олимпийским ценностям - глава МОК Томас Бах«Молодежь заинтересована в киберспорте. Давайте взглянем на это. Давайте встретимся с ними и попробуем навести мосты. Я не хочу сразу говорить "нет". Думаю, интересно взаимодействовать с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и узнать, почему он имеет такой успех», — заявил Эстанге.

В сентябре на 130-й сессии МОК в Лиме столицей летних Олимпийских игр 2024 года официально назовут Париж. Окончательный список видов спорта, которые будут представлены на ОИ в столице Франции, объявят после Олимпиады 2020 года в Токио.

В апреле этого года о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу заявляла глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.