Парень на первом месте: Свитолина назвала пять вещей, по которым скучает на турнирах

Элина Свитолина стала героиней рубрики High Five, которую запустили организаторы турнира Rogers Cup. Украинка, которая посеяна в Торонто под пятым номером, должна была назвать 5 вещей, по которым она скучает больше всего во время турниров. Как сообщает Xsport, список Элины выглядит следующим образом:

1. Бойфренд

2. Родители

3. Бабушка

4. Собака

5. Украинская еда

Напомним, что Свитолина успешно стартовала на Rogers Cup. В двух сетах она одолела россиянку Дарью Касаткину и вышла в третий круг. Ее потенциальной соперницей в третьем раунде является американка Винус Уильямс.