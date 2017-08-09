Парень на первом месте: Свитолина назвала пять вещей, по которым скучает на турнирах
13:04, 09 августа 2017Другое
386
Украинская теннисистка составила необычный рейтинг.
Элина Свитолина / Twitter @ElinaSvitolina
Элина Свитолина стала героиней рубрики High Five, которую запустили организаторы турнира Rogers Cup. Украинка, которая посеяна в Торонто под пятым номером, должна была назвать 5 вещей, по которым она скучает больше всего во время турниров. Как сообщает Xsport, список Элины выглядит следующим образом:
1. Бойфренд
2. Родители
3. Бабушка
4. Собака
5. Украинская еда
Напомним, что Свитолина успешно стартовала на Rogers Cup. В двух сетах она одолела россиянку Дарью Касаткину и вышла в третий круг. Ее потенциальной соперницей в третьем раунде является американка Винус Уильямс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter