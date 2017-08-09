Кабмин создал восточный и западный центры олимпийской подготовки по легкой атлетике

12:43, 09 августа 2017
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Решение принято сегодня на заседании Кабинета министров без обсуждения.

photo.vesti-ukr.com

Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании государственных учреждений "Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" и "Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения.

Документом также вносятся изменения в некоторые постановления правительства.

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Теги: #центр подготовки по легкой атлетики#государственная поддержка спорта