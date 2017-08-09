Кабмин создал восточный и западный центры олимпийской подготовки по легкой атлетике
12:43, 09 августа 2017Другое
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Решение принято сегодня на заседании Кабинета министров без обсуждения.
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Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании государственных учреждений "Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" и "Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения.
Документом также вносятся изменения в некоторые постановления правительства.
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