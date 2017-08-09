Кабмин создал восточный и западный центры олимпийской подготовки по легкой атлетике

Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании государственных учреждений "Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" и "Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения.

Документом также вносятся изменения в некоторые постановления правительства.