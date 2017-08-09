Свитолина обыграла россиянку Касаткину и вышла в третий круг Rogers Cup в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA Rogers Cup, который проходит в Торонто. Во втором раунде Элина обыграла 20-летнюю россиянку Дарью Касаткину со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Уступая по ходу второго сета 0:4, украинка совершила невероятный камбэк, вырвав у соперницы 6 геймов подряд.

После матча Свитолина поделилась ощущениями.

"Немного устала, это был непростой поединок. Я начала не так хорошо, как хотелось бы, делала много невынужденных ошибок. Просто старалась играть и попадать в корт, уже потом стала играть агрессивнее и сам матч даже выиграла виннером. Как мне удалось сделать камбэк во втором сете? Психологически я была готова к третьей партии, сказала себе отпустить ситуацию, не думать о счете, а просто продолжать ", - рассказала Свитолина, которую цитирует btu.org.ua.

Соперница Элины по третьему кругу определится сегодня в противостоянии американки Винус Уильямс и чешки Катержины Синяковой.