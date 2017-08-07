Украинка Яна Беломоина досрочно выиграла Кубок мира-2017 по маунтинбайку

Украинская велогонщица Яна Беломоина досрочно обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку.

Вчера в канадском Мон-Сен-Анн Яна Беломоина одержала победу на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри, опередив легендарную француженку Полин Ферран-Прево и канадку Кэтрин Пендрел.

Это позволило Беломоиной досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку, сообщает Sportarena.

Общий зачет Кубка мира:

Заключительный, шестой этап Кубка мира пройдет 26-27 августа в итальянском Валь ди Соле. Однако для Беломоиной, которая выиграла три из состоявшихся пяти этапов, турнирного значения он уже не будет иметь.