Украинка Яна Беломоина досрочно выиграла Кубок мира-2017 по маунтинбайку
14:46, 07 августа 2017Другое
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Наша спортсменка обеспечила себе победу заранее, за один этап до конца соревнований.
Яна Беломоина выиграла Кубок мира-2017 / UCI Mountain Bike
Украинская велогонщица Яна Беломоина досрочно обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку.
Вчера в канадском Мон-Сен-Анн Яна Беломоина одержала победу на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри, опередив легендарную француженку Полин Ферран-Прево и канадку Кэтрин Пендрел.
Это позволило Беломоиной досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку, сообщает Sportarena.
Общий зачет Кубка мира:
Заключительный, шестой этап Кубка мира пройдет 26-27 августа в итальянском Валь ди Соле. Однако для Беломоиной, которая выиграла три из состоявшихся пяти этапов, турнирного значения он уже не будет иметь.
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