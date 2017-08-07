Украинка Цуренко поднялась на 30-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, Свитолина - пятая

В обновленном рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) украинка Леся Цуренко, которая вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде, поднялась на две позиции и теперь занимает 30-е место в мире. Это лишь немного хуже ее личного рекорда. В июле этого года впервые в своей карьере Цуренко занимала 29-е место.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила свои позиции и по-прежнему находится на пятом месте в мировом рейтинге. Возглавляет рейтинг WTA чешка Каролина Плишкова.

Отметим, что в мужском рейтинге ATP вся тройка ведущих украинских спортсменов ухудшила свои позиции. Александр Долгополов опустился с 70-го на 71 место, Сергей Стаховский - со 113-го на 115-е, а Илья Марченко - со 158-го на 163-е. На вершине списка - британец Энди Маррей.