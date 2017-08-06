Украинка Алина Шух стала 14-й в соревнованиях по семиборью на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Украинка Алина Шух заняла 14-е место в семиборье на чемпионате мира в Лондоне. Для 18-летней украинки нынешний мундиаль стал дебютным, и среди 31-й участницы, которые стартовали в этом виде, она была самой младшей.

Перед последним видом - бегом на 800 метров - Алина Шух шла на 16-й позиции. Стартовав во втором забеге, Алина долгое время шла на втором месте, однако на последней сотне метров пропустила вперед еще двух соперниц и стала четвертой. Время 2:15.84 принесло ей 881 очко.

Благодаря этому результату в итоговой таблице юная спортсменка прибавила две позиции и стала 14-й.

За все семь видов (бег на 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 м, прыжок в длину, метание копья, бег на 800 м) Шух набрала 6075 очков. Отметим, что личный рекорд Алина установила недавно – в конце июля в Гроссето она заработала 6381 очко.

Золотую награду чемпионата мира в семиборье завоевала действующая олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам из Бельгии. 22-летняя спортсменка выиграла с результатом 6784 очка. Серебро досталось немке Каролин Шефер (6696), а бронза у голландки Анук Феттер (6636).