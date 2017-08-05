Усэйн Болт проиграл в финале 100-метровки чемпионата мира двум американцам

В Лондоне (Великобритания) завершился финальный забег на 100 метров в рамках чемпионата мира, где Усэйн Болт из Ямайки проиграл двум американцам Джастину Гатлину и Кристиану Коулману, сообщает официальный сайт соревнований.

Болт пробежал дистанцию лишь за 9,95 секунды, в то время как Гатлин - за 9,92, а Коулман - 9,94.

Болт выиграл все индивидуальные забеги на дистанциях 100 и 200 метров на чемпионатах мира и Олимпийских играх начиная с Олимпиады Пекин-2008 и ло Рио-2016 включительно.. Единственным исключением стал ЧМ-2011 в Тэгу (Южная Корея), где в финале 100-метровки он был дисквалифицирован. В этот период времени вошли четыре чемпионата мира и три Олимпиады.

Такикм образом, финал 100-метровки ЧМ-2017 стал первым проигранным им забегом по спортивным показателям (не из-за дисквалификации) за 9 лет.

Примечательно, что перед началом ЧМ-2017 Болт говорил, что этот турнир станет последним в его спортивной карьере.