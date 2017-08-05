Украинка Цуренко проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в США
10:57, 05 августа 2017Другое
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Наша спортсменка уступила в Стэнфорде Мэдисон Кейс.
Цуренко дошла до полуфинала турнира в Стэнфорде в рамках подготовки к US Open Reuters
В ночь на субботу в Стэнфорде (США) состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира Bank of the West Classic, где украинка Леся Цуренко проиграла Мэдисон Кейс из США, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 4:6, 3:6.
Американка имела преимущество на протяжении всей игры, продолжавшейся чуть более часа. По ходу матча она сделала на один брейк больше и в первой, и во второй партии.
Таким образм, представителей Украины на соревнованиях в Стэнфорде больше не осталось. Ранее выбыла из борьбы Екатерина Бондаренко.
Как сообщал УНИАН, турнир в Стэнфорде проходит с 31 июля по 6 августа.
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