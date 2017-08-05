Украинка Цуренко проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в США

В ночь на субботу в Стэнфорде (США) состоялся матч 1/4 финала теннисного турнира Bank of the West Classic, где украинка Леся Цуренко проиграла Мэдисон Кейс из США, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:6, 3:6.

Американка имела преимущество на протяжении всей игры, продолжавшейся чуть более часа. По ходу матча она сделала на один брейк больше и в первой, и во второй партии.

Таким образм, представителей Украины на соревнованиях в Стэнфорде больше не осталось. Ранее выбыла из борьбы Екатерина Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, турнир в Стэнфорде проходит с 31 июля по 6 августа.