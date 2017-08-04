Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в США

В Стенфорде (США) в ночь на пятницу состоялся матч 2-го круга теннисного турнира Bank of the West Classic, где украинка Екатерина Бондаренко уступила Петре Квитовой из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

Квитова имела преимущество на протяжении всего матча и без труда довела его до победы. Украинка сумела выиграть лишь четыре гейма по ходу встречи, но они не оказали существенное влияние на ход поединка.

Таким образом, на турнире в Стенфорде осталась одна представительница Украины. В ночь на субботу в полуфинале Леся Цуренко сыграет с Мэйдисон Кейс из США.

Как сообщал УНИАН, турнир в Стенфорде проходит с 31 июля по 6 августа.