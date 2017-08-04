Лучшая легкоатлетка Украины 2016 года подает в суд на ФЛАУ из-за отстранения от ЧМ

Украинская легкоатлетка Ольга Земляк намерена судиться с Федерацией легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за отстранение от чемпионата мира-2017, который через нескольнко дней стартует в Лондоне, сообщает Sportvse.rv.ua.

Земляк, признанная ФЛАУ лучшей легкоатлеткой 2016 года, в преддверии чемпионата мира была уличена в потенциальном нарушении антидопинговых правил. Украинка не смогла аргументировать аномальные результаты своих тестов, что привело к временному отстранению от всех соревнований на национальном и международном уровне.

На пресс-конференции в Ровно спортсменка рассказала:

«В мире существуют две сертифицированные и признанные организации, которые имеют право и проверенные технологии по сертификации спортсменов и допуска их к соревнованиям – это WADA и IAAF. Тут же письмо не с официальной почты, а от какого-то Томаса, с частного электронного ящика.

Читайте такжеУкраинских легкоатлеток Земляк и Повх отстранили от чемпионата мира из-за подозрения на допингС другой стороны, от ФЛАУ мне начали приходить бланки, которые требовали подписать. В них я должна признать употребление допинга и добровольно отказаться от участия во всех соревнованиях. Этого делать я не буду.

Неизвестно, когда у меня брали те анализы. Это знают только WADA и IAAF. Именно эти организации имеют право отстранять спортсмена, а здесь это сделала Федерация. Специалисты, которые посмотрели на показатели, которые мне прислали, сказали, что они вообще аномальные, и довести организм до таких показателей всеми известными и неизвестными методами невозможно. Например, уровень тестостерона измеряли по анализу мочи, хотя это делается через сыворотку крови.

Мы с Олесей (Повх - вторая отстранненная украинская легкоатлетка) так просто этого не оставим. Будем обращаться в Лозаннский суд и требовать правосудия. Знаю, что это дорогое удовольствие, но как такое возможно, что Федерация сама же «убрала» первые номера сборной перед соревнованиями. Мне уже говорили, что это может затянуться. Думаю, мы готовы к этому», — цитирует Земляк.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Лондоне состоится с 4 по 13 августа.