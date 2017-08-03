Украинских легкоатлеток Земляк и Повх отстранили от чемпионата мира из-за подозрения на допинг

Федерация легкой атлетики Украины выступила с официальным заявлением, в котором выразила свою позицию относительно подозрений членов сборной Украины Ольги Земляк и Олеси Повх в использовании допинга.

"25 июля 2017 года Федерация легкой атлетики Украины получила копии писем, направленных от имени Подразделения по легкоатлетической этике ИААФ (Athletics Integrity Unit) Ольге Земляк и Олеси Повх с сообщением о возбуждении против них расследования в отношении потенциального нарушения антидопинговых правил ИААФ (использование или попытка использования запрещенного вещества или запрещенного метода), учитывая результаты исследования их образцов сыворотки крови.

Атлетки были проинформированы о том, что независимые эксперты сделали вывод: неблагоприятный результат анализов не может быть объяснен иначе, кроме как внешним вмешательством.

Олесе Повх и Ольге Земляк было предложено предоставить объяснения по предъявленному обвинению не позднее чем до 1 августа 2017 года. В приложениях к письму были отправлены выводы экспертов, результаты тестов сыворотки крови, документация по отбору образцов и информация о методике оценивания.

1 августа Ольга Земляк и Олеся Повх прислали Athletics Integrity Unit свои объяснения, которые были признаны как недостаточные для объяснения аномальных результатов тестов. Соответственно, ИААФ приняла решение, что подозрения в отношении нарушения антидопинговых правил и результаты тестов и выводы экспертов являются обоснованными.

В свою очередь, несмотря на заявленную позицию ИААФ, Комиссия юридических производств Федерации легкой атлетики Украины приняла решение о временном отстранении Ольги Земляк и Олеси Повх от всех соревнований на национальном и международном уровнях и внесла на рассмотрение Исполнительного комитета ФЛАУ вопрос об исключении Ольги Земляк и Олеси Повх из состава официальной делегации национальной сборной команды Украины по легкой атлетике для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится с 4-го по 13 августа в Лондоне. 2 августа Исполнительный комитет ФЛАУ принял это решение.

Федерация легкой атлетики Украины неуклонно принимает меры по профилактике предотвращения применения и распространения допинга в легкой атлетике с целью уменьшения и окончательного устранения допинга в спорте.

Борьба с допингом – одно из основных направлений деятельности ФЛАУ. Исключений в этой борьбе не существует. ФЛАУ всегда действовала и будет действовать в пределах, установленных Кодексом ВАДА и правилами ИААФ. Это означает, что спортсмены, против которых нарушаются антидопинговые производства, будут отстраняться от участия в любых легкоатлетических мероприятиях. Но установление вины того или иного спортсмена будет результатом независимого и беспристрастного расследования соответствующего дисциплинарного органа.

По нашему мнению, попытки Ольги Земляк и Олеси Повх не выполнять решения относительно их отстранения портят имидж ИААФ, ФЛАУ и спортивного движения в целом. Играть по правилам – прямая обязанность Федерации легкой атлетики Украины".