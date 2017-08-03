Цуренко и Бондаренко вышли в следующий круг турнира в США
13:17, 03 августа 2017Другое
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Украинские теннисистки провели удачный день на турнире в США.
Бондаренко выиграла на старте турнира в США / btu.org.ua
Украинки Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко вышли в ночь на четверг вышли в следующий круг теннисного турнира в американском Стенфорде, сообщает официальный сайт соревнований.
Бондаренко встречалась с Франческой Скьявоне и уверенно обыграла соперницу - 6:3, 6:4.
В свою очередь, Цуренко должна была проводить матч против экс-первой ракетки мира Марии Шараповой из России, но соперница отказалась выходить на корт из-за травмы.
Таким образом, Цуренко вышла в четвертьфинал турнира где сыграет с Мэдисон Уейс из США. А вот Бондаренко лишь пробилась во второй круг, где ее соперницей будет Петра Квитова из Чехии.
Турнир Bank of the West Classic проходит в Стенфорде (США) с 31 июля по 6 августа.
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