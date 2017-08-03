Цуренко и Бондаренко вышли в следующий круг турнира в США

13:17, 03 августа 2017
Другое
163

Украинские теннисистки провели удачный день на турнире в США.

btu.org.ua

 

Украинки Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко вышли в ночь на четверг вышли в следующий круг теннисного турнира в американском Стенфорде, сообщает официальный сайт соревнований

Бондаренко встречалась с Франческой Скьявоне и уверенно обыграла соперницу - 6:3, 6:4. 

В свою очередь, Цуренко должна была проводить матч против экс-первой ракетки мира Марии Шараповой из России, но соперница отказалась выходить на корт из-за травмы.

Таким образом, Цуренко вышла в четвертьфинал турнира где сыграет с Мэдисон Уейс из США. А вот Бондаренко лишь пробилась во второй круг, где ее соперницей будет Петра Квитова из Чехии.

Турнир Bank of the West Classic проходит в Стенфорде (США) с 31 июля по 6 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Бондаренко выиграла в Стенфорде