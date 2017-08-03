Цуренко и Бондаренко вышли в следующий круг турнира в США

Украинки Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко вышли в ночь на четверг вышли в следующий круг теннисного турнира в американском Стенфорде, сообщает официальный сайт соревнований.

Бондаренко встречалась с Франческой Скьявоне и уверенно обыграла соперницу - 6:3, 6:4.

В свою очередь, Цуренко должна была проводить матч против экс-первой ракетки мира Марии Шараповой из России, но соперница отказалась выходить на корт из-за травмы.

Таким образом, Цуренко вышла в четвертьфинал турнира где сыграет с Мэдисон Уейс из США. А вот Бондаренко лишь пробилась во второй круг, где ее соперницей будет Петра Квитова из Чехии.

Турнир Bank of the West Classic проходит в Стенфорде (США) с 31 июля по 6 августа.