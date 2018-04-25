Вроцлав-2017: победы и рекорды Украины на Всемирных Играх

По очень многим признакам Всемирные Игры подходят под определение «малая Олимпиада» – и прежде всего благодаря своей мультиспортивной составляющей. Масштаб и зрительский интерес там и там, конечно, сравнивать сложно. И все же Всемирные Игры с каждым разом получают все больший охват телеаудитории – на этот раз соревнования транслировались телеканалами из 120 стран. Неуклонно растет и количество спортсменов (в этом году - 3 251), а также число представленных спортивных дисциплин (36).

Подавляющее большинство видов спорта, участвующих в программе Всемирных Игр, к слову, уже давно имеют официальный статус МОК, но все же не прошли самую важную, последнюю ступень отбора на Олимпиаду. Два исключения во Вроцлаве составляли каратэ и скалолазание, которые впервые появятся в программе летних Олимпийских игр уже в 2020 году в Токио.

Читайте такжеУкраина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, установив рекорд за все годыВообще, согласно решению МОК, Всемирные Игры являются своеобразной пробной площадкой для любого вида спорта: только пройдя здесь боевое крещение, каждая дисциплина имеет право претендовать на повышение – участие в Олимпиаде. Такой путь уже прошли за последнее время бадминтон и пляжный волейбол, регби и тхэквондо, триатлон и софтбол…

Принято считать, что включение любой дисциплины в «олимпийскую семью» – процесс сложный и длительный, однако самым важным и ключевым критерием для МОК остается зрелищность вида спорта и его «умение» приносить коммерческую прибыль. Всемирные Игры во Вроцлаве, возможно, и не стоит считать эталоном, но к отдельным видам спорта они точно заставили присмотреться внимательнее.

На соревнования по сумо, к примеру, достать билет было очень сложно – поединки проходили в заполненном зале. Не были обделены вниманием публики артистические виды спорта – акробатика, аэробика, батут, наконец, супер-захватывающие прыжки на акробатической дорожке. И, опять же, большой ажиотаж вызвали турниры по каратэ и скалолазанию – в этих видах спорта уже сейчас ведется борьба между спортсменами за попадание на Олимпийские игры в Токио. И нам приятно, что украинцы в этих видах спорта – одни из лучших.

Читайте такжеТренеры-"подснежники" не получат премий за Всемирные Игры - Игорь Жданов В целом выступление украинской сборной оказалось самым успешным за историю Всемирных Игр – никогда ранее нам еще не удавалось попасть в первую пятерку стран в таблице медального зачета. Напрашивается сравнение с неутешительным результатом нашей команды год назад в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх. Видимо, это тот самый случай, когда завышенные ожидания дают обратный эффект. И наоборот – планомерная подготовка без громких обещаний и лишнего психологического давления помогает спортсменам лучше сконцентрироваться на своем выступлении.

Во многих случаях помогала, чего скрывать, и поддержка публики: во Вроцлаве проживает огромное количество украинцев (по некоторым подсчетам – до 100 тысяч), и во время выхода наших атлетов публика, как правило, срывала голос. По признанию самих спортсменов, такая аура помогала им иногда совершать невозможное.

Важно, что украинцы очень успешно выступили в своих приоритетных видах спорта. В первую очередь, обращает на себя внимание коллекция из семи медалей в пауэрлифтинге, включая три золотых награды и четыре мировых рекорда!

Во Вроцлаве окончательно в статусе живой легенды пауэрлифтинга и Всемирных игр в целом себя утвердила Лариса Соловьева. 38-летня украинка выиграла уже четвертые Игры подряд (2005, 2009, 2013, 2017).

Четыре наших медали в пауэрлифтинге добыты в самых престижных категориях - тяжелой и супертяжелой. Неудача в супертяжелом весе одного из наших самых титулованных атлетов, чемпиона мира Алексея Бычкова (все три его попытки выполнить первое упражнение – приседание с 430 килограммами – оказались неудачными ) компенсировалась с лихвой золотым результатом его партнера по сборной и тезки. Алексей Рокочий вполне может называться самым сильным человеком планеты после того, как поднял в трех упражнениях общий вес 1105 кг.

Украинцы завоевали золотые медали в каждом из пяти видов единоборств, которые вошли в программу Всемирных Игр-2017 – каратэ, сумо, тайский бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг. Наиболее пристальное внимание было, конечно, к каратэ, которое рассматривается сквозь призму олимпийских перспектив на Токио.

И если в первый день соревнований немного разочаровала своим выступлением чемпионка Европы этого года Катерина Кривая, не сумев пробиться в полуфинал (львовской спортсменке не повезло с турнирной сеткой, хотя главные причины поражения, по словам самой Кати, лежат в области психологии), то во второй день Украину ждал триумф на татами!

В бой пошли корифеи – Анита Серегина и Станислав Горуна. Анита, проводившая поединки в присущей ей строгой и расчетливой манере, завоевала серебро (замахнуться на ступеньку выше не позволила сильная спортсменка из Перу). Станислав Горуна был, напротив, по-спортивному злым. Его финальный бой с иранцем оказался полон непримиримой страсти и жесткости. Проигрывая по ходу финальной схватки и получив болезненный удар по лицу, Стас буквально за считанные секунды до конца боя нанес коронный трехочковый прием, который принес ему золото!

Читайте такжеВосток - дело тонкое: как украинские сумоисты заявили миру о себеВ соревнованиях по сумо не так удачно, как хотелось бы, выступила мужская часть нашей сборной, зато женщины принесли в копилку команды сразу три медали, в том числе и первую золотую для нас во Вроцлаве (победа виннитчанки Светланы Тросюк).

В турнире борцов по джиу-джитсу опытному Ивану Настенко не удалось повторить свое достижение четырехлетней давности на прошлых Всемирных Играх. 32-летний спортсмен с Донбасса проиграл на предварительной стадии более молодым соперникам. Тем не менее, украинскую победную эстафету в этом виде единоборств подхватил лучанин Богдан Мочульский, выигравший золотую медаль.

В самой скоростной дисциплине Всемирных Игр – скалолазании на скорость – все шансы на золото были у украинского «Человека-паука» Даниила Болдырева. Даниил блестяще прошел квалификацию, побив личный рекорд (16 метров вверх по искусственной скале – за 5,59 секунды!), а также без проблем прошел четвертьфинал и полуфинал с лучшим временем среди всех участников. В финале против принципиального соперника из Ирана Даниила, похоже, подвел просто запредельный настрой – он допустил фальстарт, что означало для него – серебро…

По сравнению с прошлыми Играми наша команда сделала шаг назад в художественной гимнастике. Если в 2013-м Анна Ризатдинова и Алина Максименко на двоих завоевали пять медалей, то на этот раз Виктория Мазур и Алена Дьяченко не выиграли ни одной. При этом выступления Виктории были одними из самых запоминающихся и самых стильных, но судейство было явно не в пользу украинской сборной.

К числу сенсаций Всемирных Игр можно отнести выступление украинок Натальи Москвиной и Светланы Мальковой в синхронных прыжках на батуте. После серебра пары Дмитрий Бедевкин / Николай Просторов в мужском турнире девушки сумели порадовать еще больше, неожиданно для всех выиграв золото. В обновленном составе пара на международных турнирах выступала впервые. Тем не менее украинки проявили мастерство и хладнокровие в отличии от сорвавших свои выступления фаворитов – чемпионок мира китаянок и сильной российской пары.

Украина завершила Всемирные Игры ударным выступлением команды по тайскому боксу, которые в последний день соревнований принесли сразу три золота (Олег Приймачев, Сергей Куляба и Игорь Любченко) и моментально подняли нашу сборную с 8-го на 5-е место в медальном зачете.

Всего наша команда за 10 дней добыла 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Все медали сборной Украины на Всемирных Играх-2017. Основная программа видов спорта

Золото:

Лариса Соловьева - пауэрлифтинг (средний вес)

Сергей Белый - пауэрлифтинг (тяжелый вес) - мировой рекорд: сумма троеборья 1080 кг

Алексей Рокочий - пауэрлифтинг (супертяжелый вес)

Игорь Любченко - тайский бокс (63,5 кг)

Сергей Куляба - тайский бокс (67 кг)

Олег Приймачев - тайский бокс (91 кг)

Светлана Малькова и Наталья Москвина - синхронные прыжки на батуте

Богдан Мочульский - джиу-джитсу (62 кг)

Светлана Тросюк - сумо (до 65 кг)

Станислав Горуна - каратэ (кумитэ до 75 кг)

Серебро:

Даниил Болдырев - скалолазание (скорость)

Иванна Березовская - сумо (абсолютный вес)

Дмитрий Бедевкин и Николай Просторов - синхронные прыжки на батутах

Владимир Рысев - пауэрлифтинг (средний вес) - мировой рекорд в троеборстве 945 кг

Татьяна Мельник - пауэрлифтинг (супертяжелый вес)

Анита Серёгина - каратэ (61 кг)

Василий Сорокин - тайский бокс

Бронза:

Катерина Деловая - подводный спорт (дайвинг 50 м)

Анастасия Антоняк - подводный спорт (моноласт, 200 м)

Анастасия Антоняк – подводный спорт (биласты, 400 м)

Ирина Пикинер - подводный спорт (биласты, 100 м)

Марина Максименко - сумо (до 80 кг)

Ирина Назимова и Вероника Габелюк - спортивная акробатика (женская пара)

Андрей Наньев - пауэрлифтинг (средний вес) - мировой рекорд: 268,5 кг лежа

Дмитрий Семененко - пауэрлифтинг (тяжелый вес) - мировой рекорд: 432 кг приседание

Показательные виды

Золото

Орфан Сананзаде - кикбоксинг (63,5 кг)

Виталий Дубина - кикбоксинг (71 кг)

Антон Бондаренко - гребля на эргометрах (500 м)

Елена Буряк - гребля на эргометрах (2000 м)

Елена Буряк - гребля на эргометрах (500 м), мировой рекорд - 1 мин 24.5 сек

Бронза

Роман Головатюк - кикбоксинг (+91 кг)

Антон Бондаренко - гребля на эргометрах (2000 м)

Юрий Трохимчук