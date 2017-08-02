Тренеры-"подснежники" не получат премий за Всемирные Игры - Игорь Жданов

За успешное выступление украинской сборной на Всемирных Играх во Вроцлаве нашим спортсменам-призерам будут выделены призовые от государства. Чемпионы Всемирных Игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс. грн, бронзовые призеры - по 240 тыс.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.

Читайте такжеУкраина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, установив рекорд за все годы"Впервые мы осуществляли подготовку к Всемирным Играм по отдельной программе, на которую было выделено 45 млн грн. Закупили оборудование для неолимпийских видов спорта, который уже давно не закупалось, экипировка. Вдвое увеличили призовые", - отметил Жданов.

"Уже 14 спортсменов вместе с тренерами получили вознаграждения, в частности за подводное плавание и сумо. В ближайшее время, в течение 4-5 дней, получат и остальные, будут подписаны приказы на спортсменов и тренеров. Но получат те тренеры, которые тренировали спортсменов. Всякие "подснежники", которых хотят запустить, государственных денег не получат, потому что не приложили к победам этих спортсменов никаких усилий", - подчеркнул министр.

Он добавил, что премии в полном объеме получат и представители показательных видов спорта, которые победили на Всемирных Играх (спортсмены по кикбоксингу и академической гребле в помещении), несмотря на то, что их медали не пошли в официальный зачет.

Читайте такжеСборная Украины возглавляет медальный зачет Всемирных Игр по показательным видам спортаПрекрасное выступление сборной на Всемирных Играх во Вроцлаве должно побудить правительство увеличить финансирование неолимпийских видов спорта, подчеркнул президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Он обратился с просьбой к министру спорта при формировании бюджета на следующий год увеличить объем финансирования на неолимпийский спорт. "Начиная с 2013 года, это финансирование не повышалось, несмотря на резкое падение курса гривны, тогда как олимпийцам и паралимпийцам за это время повышали финансирование", - отметил Илья Шевляк.

Он также попросил министра спорта посодействовать в получении квартир для 4-кратной чемпионки Всемирных Игр Ларисы Соловьевой и серебряного призера Игр-2017 Даниила Болдырева.