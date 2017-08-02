Украинка Шух претендует на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

Алина Шух вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки июля в Европе, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В июле Шух победила на командном чемпионате Европы по многоборью как в индивидуальном зачете, так и в командном, а затем выиграла еще и чемпионат Европы U20 по легкой атлетике. При этом Алина установила юниорский рекорд Украины и возглавила мировой топ-лист сезона в своей возрастной категории.

Голосование продлится до 13:00 (по киевскому времени) 4 августа.

Чтобы проголосовать за Алину Шух, нужно поставить “Like’ под ее фото на странице ЕА в Facebook и Twitter. Победительница будет определена по сумме голосов в этих социальных сетях.