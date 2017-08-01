Сборная Украины стала чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Сборная Украины добыла две медали чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Баку, сообщает sport.ua.

Мужская сборная в составе Павла Коростылева, Романа Бондарука и Владимира Пастернака стала чемпионом Европы в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров. Украинцы набрали 1732 очка, на 8 пунктов опередив команду Германии. Третьи - французы.

В индивидуальном первенстве в этом виде Бондарук стал пятым, а Коростылев шестым. Пастернак - девятый.

А женская команда (Виктория Червякова, Ирина Маловичко и Вероника Мильчева) завоевала серебро в ските (круглый стенд), уступив в финале сборной Италии. Бронза у киприоток.

На данный момент на счету украинской сборной 13 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые).

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе завершится 4 августа.