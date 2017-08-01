Победное возвращение украинских спортсменов с нарушениями слуха с Дефлимпиады-2017 (видео)

Сборная Украины среди спортсменов с нарушениями слуха вернулась на родину после великолепного выступления на Дефлимпиаде-2017 в турецком Самсуне. На крупнейших соревнованиях по многим видам спорта украинская национальная команда завоевала 99 наград и заняла второе место в медальном зачете.

В течение 13 дней украинцы сумели добыть 21 золото, 42 серебра и 36 бронзовых комплектов наград. Больше медалей только у россиян. Замкнула топ-3 Турция.

Финальный успех был в последний день Дефлимпиады, 30 июля. Украинская футбольная команда играла финал с турецкой сборной и взяла серебро.

Украина улучшила свой результат по сравнению с предыдущей Дефлимпиадой в Софии в 2013 году. Тогда украинские спортсмены с нарушениями слуха завоевали 88 медалей и тоже заняли второе место в общем зачете.

В нынешнем году за первое место на соревнованиях государство обещает спортсменам 48 тысяч долларов, за второе — 31 тысячу долларов и за третье 22 тысячи долларов.

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