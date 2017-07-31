Фехтовальщица Харлан в десятый раз получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в десятый раз получает звание Лучшей спортсменки месяца в Украине, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Таким образом, спортсменка стала рекордстменом по количеству полученных наград лучшего спортсмена месяца от НОК.

Ее наставник Юрий Марченко признан лучшим тренером июля.

Высокого признания Национального олимпийского комитета Ольга удостоена благодаря очередной сверхубедительной победе на чемпионате мира в немецком Лейпциге. В индивидуальных соревнованиях Ольга продемонстрировала феноменальное мастерство и несмотря на недавнее восстановление от травмы доказала свое первенство, в финале одержав уверенную победу над Аззой Бесбес из Туниса с преимуществом - 15:5.

Следом за Харлан идет спортивный гимнаст Олег Верняев, который уже девять раз становился лучшим спортсменом месяца в Украине.