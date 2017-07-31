Украина улучшила свой рекорд по числу наград на ЧМ по водным видам спорта

Украинские спортсмены выиграли девять наград на чемпионате мира по водным видам спорта, которій завершился вчера в Будапеште. При этом сборная Украины улучшила свой предыдущий рекорд на этих турнирах на две медали.

Девять наград украинские спортсмены завоевали в трех видах спорта, сообщает Sportarena. Львиную часть медалей добыла команда по синхронному плаванию, в активе которой шесть медалей (серебряная и пять бронзовых). Кроме того, две медали в активе пловцов (серебро и бронза), а еще одна награда — прыгунов в воду.

Никогда ранее Украина не выигрывала девять наград на чемпионате мира по водным видам спорта. Предыдущий лучший результат был установлен в 2003 году, когда в Барселоне украинцы завоевали семь наград (2 золота, 3 серебра и 2 бронзы).

В медальном зачете Украина финишировала на самой высокой, 18-й позиции за десять лет. До этого в 2007 году "сине-желтые", благодаря золоту Олега Лисогора, заняли 13-е место.